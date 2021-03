ZOELLER und STUMMER bieten unter folgendem Branding vollelektrische Abfallsammelfahrzeuge an

ZOELLER ELEKTRISIERT

Gemeinsam bieten der Aufbauhersteller ZÖLLER – KIPPER GmbH aus Mainz und die Tochtergesellschaft STUMMER Kommunalfahrzeuge aus Bischofshofen in Österreich, eine Bandbreite an vollelektrischen Sammelfahrzeugen als Komplettlösung an. Erfolgreich vermarktet ZOELLER seit einigen Jahren die Micro-Baureihen (HG und XL) auf modifizierten Elektro-Fahrgestellen – mit einem Gesamtgewicht bis zu 7,5 t. – an kommunale Kunden im In- und Ausland.

Ab sofort wird die Angebotspalette um 3- und 4-achsige Basisfahrgestelle der Marken Mercedes Benz und Volvo, gemeinsam mit dem schweizerischen Elektroumbauspezialisten, Designwerk aus Winterthur erweitert. Designwerk mit der Marke FUTURICUM, ist seit mehr als 4 Jahren in einer sehr engen Partnerschaft mit dem ZOELLER Tochterunternehmen, STUMMER Kommunalfahrzeuge aus Österreich, tätig. Gemeinsam konnten bislang bereits mehr als 30 FUTURICUM ELEKTRO CHASSIS mit ZOELLER Aufbauten in der Schweiz verkauft werden. Die Fahrzeuge sind im täglichen Sammeleinsatz und haben ihre Bewährungsprobe mehr als bestanden. “Mit einer täglichen Kilometerleistung im STOPP/GO-Sammelbetrieb von bis zu 160 km, können die Erwartungen und Anforderungen der Anwender erfüllt bzw. übertroffen werden,” informiert ZOELLER Vertriebsleiter, Jürgen Kowalke.

STUMMER hat innerhalb der ZOELLER Gruppe die größten Erfahrungen mit FUTURICUM und hat gemeinsam mit Designwerk das Antriebskonzept für den E – PTO, für Aufbau mit den dazugehörigen Lifter-Varianten, entwickelt. Die Bremsenergie wird rekuperiert und in die zur Verfügung stehenden 340 kW/h, eingespeichert. Durch die von ZOELLER angebotenen FUTURICUM ELEKTRO – KONZEPTE kann problemlos der Sammelkasten zweimal pro Tag befüllt werden, ohne dass ein Zwischenstopp an der Steckdose notwendig wird.

Es können sämtliche Aufbau- und Lifter Kombinationen, sowie Kranfahrzeuge für die Unterflur-container, auf dem vollelektrischem Fahrgestell angeboten werden. Diese Lösungen bieten eine ideale Ergänzung zu den ZOELLER BLUEPOWER – Clean Drive Produkten, die zusätzlich noch über Wasserstoff (H) betriebene Brennstoffzellen zur Reichweitenverlängerung verfügen.

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Emissionsreduktion haben bei der Entwicklung neuer ZOELLER Produkte einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb wird in den Jahren 2021 und 2022 ein Großteil der Produktpalette elektrifiziert. Wir stehen unter Strom – Innovation und Technik entscheiden! ** Ende Pressetext ** Text und Fotos download: www.pr-download.com/zoeller27.zip

Für uns als führender europäischer Hersteller hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtungen und kompletter Abfallsammelfahrzeuge ist neben der bekannten Produktqualität ein gut ausgebautes internationales Servicenetz eine Selbstverständlichkeit.

Unsere Servicestützpunkte und die angeschlossenen Partnerunternehmen bieten qualifizierten Rundum-Service für Lifter und Sammelfahrzeug -unkompliziert, ohne lange Wege und Wartezeiten. Dieses Angebot bleibt nicht nur auf eigene Produkte beschränkt, sondern gilt auch für viele andere gängige Fabrikate. Informieren Sie sich am für Sie zuständigen Servicecenter.

Durch den Zusammenschluß mit der französischen SEMAT S.A. und der HALLER Umweltsysteme GmbH & Co gehören seit kurzem zwei weitere markterfahrene und leistungsstarke Premium-Partner zur ZOELLER-Gruppe, von deren technischem know how Sie als Kunde direkt profitieren.

Weitere Highlights sind unser garantierter 24h-Ersatzteil-Lieferservice und unsere im Aufbau befindliche Online-Plattform ZOELLER-Parts Shop zur bequemen Ersatzteil-Bestellung -rund um die Uhr. Lassen Sie sich kostenlos registrieren.

Unser regelmäßiges Schulungsangebot für Ihr Service- und Wartungspersonal rundet unser Servicepaket ab. Hier lernen Sie unsere Produkte optimal einzusetzen und bleiben so immer auf dem Laufenden.

Firmenkontakt

ZÖLLER-KIPPER GmbH

Sven Walter

Hans-Zöller-Straße 50-68

55130 Mainz

+49 (0)6131 8870

info@zoeller-kipper.de

http://www.zoeller-kipper.de/

Pressekontakt

PREWE

Michael Endulat

Goldberger Str. 12

27580 Bremerhaven

+49 (0)47148174 44

Michael.Endulat@prewe.com

http://www.prewe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.