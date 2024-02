Zum Valentinstag: Heiße Geschenkideen von Feuerwear für die Liebsten

Geschenkidee Duo-Set Portemonnaies Alan und Fred aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch

Köln im Januar 2024 – Was kann es Schöneres geben, als seinem Lieblingsmenschen zum Tag der Liebe eine Freude zu machen? Die aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch gefertigte Unikate von Feuerwear sind durch ihr besonderes Material langlebig und robust. Mit ihren individuellen Spuren und Aufdrucken aus vergangenen Einsätzen sind sie einzigartig wie die Beziehung zum geliebten Menschen selbst. Ob für Freunde, Partner oder Familienmitglieder – mit den Produkten von Feuerwear gibt es die Möglichkeit, das Herz seines Lieblingsmenschen höher schlagen zu lassen, ganz ohne Blumen und Ballons.

Speziell für den Valentinstag hat Feuerwear eine besondere Überraschung parat: Das Duo-Set bestehend aus Portemonnaie Alan und Fred. Das Set ist in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz kombinier- und bestellbar, da ist für jeden etwas dabei! Das Duo-Set bietet einen Preisvorteil gegenüber dem regulären Einzelpreis, damit auch das etwas schmalere Schenkbudget nicht überstrapaziert wird.

Im Partnerlook mit Feuerwear

Das Herrenportemonnaie Fred und Damenportemonnaie Alan tragen individuelle Spuren von echten Feuerwehr-Einsätzen – sie sind wortwörtlich durchs Feuer gegangen. Eine Geschenkidee, mit der man gemeinsam im Partnerlook mit seinem Liebling zeigen kann: „Wir zwei gehören zusammen!“

Geschenke für jedermann

Bei Feuerwear wird jeder fündig. Ob als nachhaltiges Mitbringsel statt der typischen Rose mit den praktischen Untersetzern Jules, Federmäppchen Paul und Schlüsselanhänger Sasha oder wenn es ein bisschen mehr sein darf mit der robusten Umhängetasche Walter, Laptoptasche Scott oder Rucksack Eric. Für die Liebsten darf es auch gerne mal die stylische Sporttasche Harris, Rolltop-Rucksack Eddie oder Messenger Bag Gordon als großes Geschenk von Herzen sein.

Preise & Verfügbarkeit

Die Produkte von Feuerwear sind in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz erhältlich. Preislich beginnend bei 19,- Euro für Schlüsselanhänger Nick über 189 Euro für Rolltop-Rucksack Eddie bis zu 250,- Euro für das Weekend-Set, bestehend aus Sporttasche Harris L und Kulturbeutel Henry. Das Duo-Set, bestehend aus Portemonnaie Fred und Alan von, ist in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz und für 124,- auf https://www.feuerwear.de/produkt-sets/duo-set erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.feuerwear.de

Über Feuerwear

In Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear sowie www.instagram.com/feuerwear abgerufen werden.