1. Diversity-Ballnacht Deutschlands

Erste Diversity-Ballnacht in Deutschland für die LGBTQIA+ Community und Menschen mit und ohne Behinderung am 5. Oktober 24 im ZKM Museum in Karlsruhe

Erste Diversity-Ballnacht in Deutschland für die LGBTQIA+ Community und Menschen mit und ohne Behinderung am 5. Oktober 2024 im ZKM Museum in Karlsruhe

Karlsruhe, Deutschland – Die erste Diversity-Ballnacht in Deutschland wird am 5. Oktober 2024 im ZKM Museum in Karlsruhe stattfinden. Diese einzigartige Veranstaltung richtet sich an die gesamte LGBTQIA+ Community sowie an Menschen mit und ohne Behinderung und setzt ein Zeichen für Vielfalt und Inklusion.

Die Diversity-Ballnacht bietet eine Plattform für alle, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder körperlichen Fähigkeiten, um gemeinsam zu feiern und sich zu vernetzen. Mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Tanz und Unterhaltung verspricht die Ballnacht eine Nacht voller Freude und Solidarität zu werden.

Darüber hinaus ist die Diversity-Ballnacht eine reine Benefizveranstaltung, bei der der gesamte Erlös an zwei wohltätige und gemeinnützige Organisationen gespendet wird, die sich für die Rechte und Unterstützung von LGBTQIA+ Personen und Menschen mit Behinderungen einsetzen.

Tickets für die Diversity-Ballnacht sind ab sofort erhältlich und können online unter www.diversity-ballnacht.de erworben werden. Wir laden alle herzlich ein, an diesem historischen Event teilzunehmen und gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft einzustehen.

Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Vielfalt, Inklusion und Solidarität. Wir freuen uns auf eine unvergessliche Nacht der Feier und des Engagements.

Eventagentur für die Diversity-Ballnacht am 05.10.2024 im ZKM in Karlsruhe

Kontakt

Eventagentur Diversity-Ballnacht

Jennifer Kubach

Kirschenweg 40a

76756 Bellheim

01705260446



http://www.diversity-ballnacht.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.