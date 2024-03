Pressemeldung: WH SelfInvest auf dem Anlegertag München

Der Frühling nimmt Fahrt auf und das Team von WH SelfInvest geht auf Tour. Erste Station ist am 16. März der erste Anlegertag München in der Motorworld, wo der Finanzdienstleister mit allen drei Marken WH SelfInvest, Investui und Freestoxx sowie einem eigenen Vortragsraum vor Ort sein wird.

Der Frühling ist nur noch wenige Tage entfernt und so langsam wird es Zeit, das eigene Portfolio aus dem Winterschlaf zu holen und auf den neusten Stand zu bringen. Gelegenheit dazu gibt es beispielsweise auf dem erstmals stattfindenden Anlegertag München am 16. März, bei dem sich das Who is Who der deutschsprachigen Finanzszene in der Motorworld trifft. Dabei darf natürlich auch der mehrfach preisgekrönte Finanzdienstleister WH SelfInvest nicht fehlen, der mit seinen Marken Investui und Freestoxx vor Ort sein wird.

„Für uns ist der persönliche Kontakt zu unseren Kunden sehr wichtig, denn so erfahren wir aus erster Hand, was sie sich im Umgang mit unseren Plattformen wünschen, was sie stört und welche Features besonders gut ankommen“, erklärt Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt. „Der Anlegertag München ist dafür die perfekte Gelegenheit, denn hier haben wir nicht nur die Möglichkeit unser gesamtes Spektrum an unserem Messestand zu präsentieren, sondern können den Kunden auch in zahlreichen Vorträgen das nötige Wissen vermitteln, um bei der Geldanlage erfolgreich zu sein.“

Dafür hat der Finanzdienstleister sich einen eigenen Vortragsraum auf dem Anlegertag gesichert, in dem ein breites Themenspektrum von Swingtrading über Tradingstrategien bis hin zu Technischer Analyse präsentiert wird. „Da wir allen Interessierten auch außerhalb von München die Möglichkeit geben wollen, diese spannenden Vorträge zu besuchen, haben wir uns außerdem dazu entschlossen, einen Live-Stream aus dem Raum anzubieten.“ Dieser wird in Kooperation mit stock3 übertragen und ist unter dem Link https://inside.stock3.com/events/muc/ am Veranstaltungstag verfügbar.

Der Anlegertag München findet am 16. März 2024 ab 09:30 Uhr in der Motorworld (Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München) statt. Der Besuch ist kostenlos, um Anmeldung über die Webseite des Anlegertags München wird jedoch gebeten. Hier ist auch das vollständige Programm abrufbar.

Für all jene, die es nicht nach München schaffen, lässt der nächste Termin nicht lange auf sich warten. Bereits am 26. und 27. April 2024 findet in Stuttgart die Invest statt. Auch hier wird WH SelfInvest mit seinen Marken Investui und Freestoxx vor Ort sein.

Weitere Informationen zu WH SelfInvest, Freestoxx und Investui stehen unter https://www.whselfinvest.de/ zur Verfügung.

Über WH SelfInvest

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 25 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offen lässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden aktiv.

