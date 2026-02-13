10 Erfolgs-Hacks: Praxis-Essenz fürs Business

Medienpionier Axel Link macht Erfolgswissen sofort anwendbar

Bonus: „So kommst Du ins Fernsehen“

Sylt. Februar 2026. Was unterscheidet Menschen, die konstant liefern, von denen, die ewig planen? In seinem neuen Buch „10 Erfolgs-Hacks für dein Business“ bündelt Axel Link die Essenz aus bewährten Erfolgsprinzipien international anerkannter Größen – selbst getestet, verdichtet und so aufbereitet, dass Selbstständige sofort ins Tun kommen.

Axel Link ist ein Medienpionier, der beide Welten kennt: das etablierte Umfeld des öffentlich-rechtlichen Fernsehens – als Redakteur und vier Jahre als Rundfunkrat – und den Aufstieg des Privatfernsehens, den er seit den späten 80ern eng begleitet hat. 1989 wechselte er zu RTL und prägte als Redakteur und Moderator das erste deutsche Frühstücksfernsehen mit. Parallel baute er über Jahrzehnte eigene Medienprojekte und Unternehmen auf, darunter TV Link und SYLT1, und sammelte bei health tv zusätzlich Erfahrung in der Konzernwelt.

Seine besondere Perspektive: groß denken – schnell handeln. Genau daraus entsteht der Ton des Buches: klar, motivierend, anwendbar. Jeder Hack bringt die Leserinnen und Leser vom Grübeln ins Umsetzen – mit Fokus auf Potenzialentfaltung, Business-Routinen und wirksame Entscheidungen.

„Ich habe diese Hacks nicht erfunden – ich habe sie ausprobiert, auf Alltagstauglichkeit geprüft und ihre Essenz für Selbstständige herausgearbeitet. Das Buch ist ein Werkzeugkasten, kein Theoriepapier,“ sagt Axel Link.

Für seine unternehmerische Leistung wurde die von ihm gegründete TV Link GmbH 2024 und 2025 von der RTL Ad Alliance jeweils zum „Partner of the year“ gekürt.

Factbox

Titel: 10 Erfolgs-Hacks für dein Business

Untertitel: Bewährte Strategien zur Potenzialentfaltung für Selbstständige

Autor: Axel Link

Genre/Format: Business / Praxis-Arbeitsbuch

Zielgruppe: Selbstständige, Gründer:innen, Unternehmer:innen, Macher:innen

Besonderheit: Bonus-Kapitel „So kommst Du ins Fernsehen“

Über den Autor (Kurzprofil)

Axel Link arbeitet seit 1987 als Journalist im Fernsehen. Er kennt das öffentlich-rechtliche System als Redakteur und aus vier Jahren Rundfunkrat und begleitete den Aufstieg des Privatfernsehens seit 1989 bei RTL als Redakteur und Moderator des ersten deutschen Frühstücksfernsehens. Als Unternehmer baute er u. a. TV Link und SYLT1 auf und verbindet Medienkompetenz mit Umsetzungsstärke.

Bezugsquellen

Amazon: https://www.amazon.de/dp/356522004X

epubli: https://www.epubli.com/shop/10-erfolgs-hacks-fuer-dein-business-9783565220045

Pressekontakt

Axel Link

TV Link GmbH

link@tvlink.de

TV Link GmbH: Medienkompetenz aus Köln

Die TV Link GmbH mit Sitz in Köln steht für mediennahe Lösungen und professionelle Zusammenarbeit im TV-Umfeld. Gegründet von Axel Link, verbindet das Unternehmen Praxisnähe, Umsetzungsstärke und ein tiefes Verständnis für die Anforderungen von Sendern, Marken und Produktionen – von der Idee bis zur Umsetzung.

Für ihre Leistung und Partnerschaftsqualität wurde die von Axel Link gegründete TV Link GmbH in den Jahren 2024 und 2025 von der RTL Ad Alliance jeweils zum „Partner of the year“ gekürt. Damit zählt TV Link zu den anerkannten Partnern im deutschen Medienmarkt.

Kontakt

TV Link GmbH

Axel Link

Rathenauplatz 24

50674 Köln

+491727828594



https://www.tvlink.de

