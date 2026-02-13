1. Digitaler Fahrlehrer mit künstlicher Intelligenz

Ein digitaler Fahrlehrer mit künstlicher Intelligenz verfügbar in 13 Prüfungssprachen: signifikant geringere Durchfallquoten bei der Theorie.

GetMyLappen: KI-gestützte Lernplattform als konstruktive Antwort auf die Führerschein-Reform

Deutschland, 13. Februar 2026 – Vor dem Hintergrund der aktuellen Reformpläne von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder zur Vergünstigung des Führerscheins startet mit GetMyLappen eine neue KI-gestützte Lernplattform für die Theorieausbildung.

Während das Bundesverkehrsministerium unter anderem digitalen Unterricht ermöglicht, Prüfungsfragen reduzieren und Sonderfahrten verringern will, wird die zentrale Ursache hoher Führerscheinkosten von Experten an anderer Stelle gesehen: in den hohen Durchfallquoten bei Theorie- und Praxisprüfungen.

Nach Angaben des TÜV-Verbands fällt rund ein Drittel der Pkw-Anwärter im ersten Theorieversuch durch – viele benötigen mehrere Anläufe. Jeder zusätzliche Prüfungsversuch verursacht erhebliche Mehrkosten.

„Wenn man den Führerschein günstiger machen will, muss man die Bestehensquote im ersten Anlauf erhöhen – nicht die Anforderungen senken“, sagt Joe Martin, Gründer von GetMyLappen. „Digitale Lernstandskontrollen und individualisierte Vorbereitung sind der entscheidende Hebel.“

Digitaler Fahrlehrer mit künstlicher Intelligenz

GetMyLappen ist ein KI-gestützter digitaler Fahrlehrer, der Fahrschüler in 13 offiziell zugelassenen Prüfungssprachen unterstützt. Die Plattform bietet interaktive Theorievorbereitung, individuelle Rückmeldungen und adaptive Lernprozesse.

Das Modell richtet sich an Fahrschulen und wird als White-Label-Lösung angeboten. Die Fahrschule bleibt als Ausbildungsstätte sichtbar; die App ergänzt den Unterricht digital. Abgerechnet wird zeitbasiert.

Digitale Begleitung statt „Fahrprüfung light“

In der Reformdebatte warnen TÜV-Verband und Deutscher Verkehrssicherheitsrat vor einer Absenkung von Ausbildungsstandards. GetMyLappen positioniert sich ausdrücklich nicht als Ersatz für strukturierte Ausbildung, sondern als Ergänzung mit dem Ziel, Lernfortschritte messbar zu machen.

„Digitale Theorie ohne Begleitung birgt Risiken“, so Martin. „KI kann jedoch genau das leisten, was Experten fordern: kontinuierliche Lernstandskontrolle, individuelle Schwächenanalyse und gezielte Wiederholung.“

Kosten senken durch weniger Wiederholungen

Nach Berechnungen von Branchenexperten können Fahrschüler bei Bestehen im ersten Versuch bis zu 500 bis 1.000 Euro sparen. Eine signifikante Reduzierung von Mehrfachprüfungen hätte damit unmittelbare wirtschaftliche Effekte – ohne Sicherheitsstandards abzusenken.

GetMyLappen startet zunächst mit einem bundesweiten Pilotprogramm für 100 Fahrschulen. Ziel ist es, reale Daten zur Entwicklung von Lernfortschritt und Bestehensquoten zu erheben.

