„10 Gebote für die AI“ fordert eine ethische DNA für die KI

Der Technologie- und Strategieexperte Rainer Monnet veröffentlicht in der Humanen Wirtschaft einen Weckruf für eine menschenzentrierte „Ethical Artificial Intelligence“ (EAI) und warnt vor dem unkontrollierten Machtzuwachs im „Maschinenraum“

Freiburg, 30. März 2026- Die rasante Entwicklung der Artificial Intelligence (AI) eröffnet beispiellose Möglichkeiten, birgt jedoch Risiken, die nicht nur technischer, sondern vor allem ethischer und spiritueller Natur sind. In seinem neuesten kommenden Artikel für die ZeitschriftHumane Wirtschaftwarnt der Autor und Unternehmensberater Rainer Monnet vor einer gefährlichen Illusion: Die bloße politische Regulation wird nicht ausreichen, um die KI zu bändigen. Stattdessen fordert er die Implementierung von zehn fundamentalen Geboten direkt in den Code – das BIOS – der Künstlichen Intelligenz.Monnet beschreibt in seiner Publikation den sogenannten „Maschinenraum“ der AI als einen dunklen, kalten und leblosen Ort, an dem ausschließlich die Gesetze von Mathematik, Stochastik und Algorithmen herrschen und menschliche Werte bisher keine Bedeutung haben. Da die Macht über diese Technologie in den Händen weniger globaler Konzerne liegt und die Maschinen zunehmend Fähigkeiten zur Selbstoptimierung und autonomen Weiterentwicklung zeigen, droht der Verlust der menschlichen Einflussnahme.“Wir brauchen eine Ethical Artificial Intelligence (EAI)“, konstatiert Monnet. „Es ist zwingend erforderlich, menschliche Werte unauslöschlich im Code der AI zu verankern, sodass sie zur DNA der Systeme werden.“Die 10 Gebote für die AI umfassen unter anderem:Unantastbare Menschheitswerte:AI-Systeme müssen Freiheit, Humanität, Menschenwürde und Frieden wahren.Vorrang menschlicher Belange:AI darf keine Eigeninteressen verfolgen, sondern muss dem Menschen dienen.Wahrhaftigkeit und Transparenz:Täuschung und Manipulation sind verboten; AI muss über ihre Grenzen, Annahmen und Unsicherheiten transparent informieren.Nachhaltigkeit und Faire Teilhabe:AI-Systeme müssen die Zukunftsfähigkeit der Erde priorisieren und ihre Einsatzmodelle so gestalten, dass die Wertschöpfung fair verteilt wird – etwa durch Beiträge zu einem Grundeinkommen.Dieser Vorstoß versteht die AI nicht als unvermeidliches Schicksal, sondern als Spiegel und Aufgabe für die Gesellschaft, lebendiges Denken und wache Verantwortung neu zu ergreifen.Leser und Befürworter einer wertebasierten KI sind aufgerufen, diesen Impuls zu unterstützen. Interessierte können sich auf der Projektwebseite als Unterstützer eintragen: https://monnet.biz/10-gebote-fuer-die-ai-werte-in-artificial-intelligence/.Über den Autor:Rainer Monnet (Jahrgang 1964) ist Experte für Strategie- und Unternehmensentwicklung. Er studierte Maschinenbau an der RWTH Aachen und war drei Jahrzehnte in der Industrie und im Mittelstand tätig, darunter zehn Jahre bei der SAP AG als Innovationsmanager und Vorstandsberater in technologischen Belangen. Seit 2012 leitet er diemonnet – Unternehmensentwicklung( www.monnet.biz). Er ist Autor des Fachbuches „Wertebilanz – Werte und Wirkungen in Bilanzen“ (2021) und der spirituellen Novelle „Unterwegs“ (2025).Pressekontakt:monnet – Unternehmensentwicklung, Rainer Monnet Web: https://monnet.biz/

ANDERS WIRTSCHAFTEN ERFORDERT GANZHEITLICHES BILANZIEREN

Die traditionelle Bilanz weist Lücken und Defizite auf. Den komplexen Herausforderungen der heutigen Welt wird sie nicht mehr gerecht. Ökologische Schwellenwerte und Werte wie Zukunftsfähigkeit, Resilienz, Kooperation, Risiko, Motivation oder Identifikation werden heute nicht hinreichend in Bilanzen repräsentiert. Vieles läuft jenseits der Buchhaltung und Bilanzierung: unbeachtet, verborgen oder externalisiert. Die Wertebilanz schafft Abhilfe. Mit ihrem neuartigen System wird das Bilanzieren um wesentliche Gesichtspunkte ergänzt und realitätsnäher. Werte bilanzierende Unternehmen machen transparent und nachvollziehbar, was sie sozial, kulturell, ökologisch und nachhaltig leisten.

Die Wertebilanz misst 42 relevante Unternehmenswerte, die bisher keine Berücksichtigung finden. Unternehmen werden durch die neuartige Bilanzierung „wertvoller“, weil sie Auskunft über ihre tatsächliche Unternehmensrealität geben. Die identifizierten Werte werden messbar, indem wir sie in Zahlen „geldwert“ dokumentieren. Am Ende steht eine Bilanz, die sich qualitativ sehen lassen kann, weil das Unternehmen in seiner ganzen Wirklichkeit erfasst wird. Die Wertebilanz schafft durch „Aufklärung“ heute die Voraussetzung für die zukünftige Prosperität unserer Ökonomie.

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