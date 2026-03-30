Bad Homburg, 30. März 2026 / IRW-Press

Die SYZYGY AG bestätigt vorläufige Zahlen mit einem Umsatzrückgang für 2025 und stellt die Weichen für künftige Profitabilität mit Restrukturierung und KI-Transformation

– Umsatzerlöse EUR 57 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahr)

– Operatives Ergebnis (vor Firmenwertabschreibungen) von EUR -1,2 Mio. bei einer operativen EBIT-Marge von -2 Prozent

– Positiver operativer Cashflow von rund EUR 5,3 Mio.

– Bankverbindlichkeiten vollständig zurückgeführt

– Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 46 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 4 Prozent

– Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 5 Mio. (unverändert ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von -7 Prozent

– Segment Polen: Umsatz von EUR 6 Mio. (-22 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent

– Firmenwertabschreibungen in Höhe von EUR 7,7 Mio.

– Konzernergebnis in Höhe von EUR -9,3 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR -0,69

– Ausblick 2026: Umsatzerlöse von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3-4 Prozent

Die SYZYGY AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach bestätigten Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 56,8 Mio. erzielt. Der Rückgang der Umsatzerlöse um 18 Prozent lag dabei im Rahmen der Erwartungen. Das operative Ergebnis vor Firmenwertabschreibungen war negativ mit EUR -1,2 Mio. Das Ergebnis wurde durch zusätzliche Restrukturierungsaufwände in Höhe von EUR 0,5 Mio. im vierten Quartal belastet. Entsprechend beträgt die operative Marge -2 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent).

Im Kernmarkt Deutschland belief sich der Umsatz auf EUR 46,1 Mio. (-18 Prozent gegenüber Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 4 Prozent.

Das Geschäft der Kernmarke SYZYGY entwickelte sich rückläufig, vor allem infolge des Wegfalls einzelner größerer Mandate sowie spürbarer Budgetkürzungen bei mehreren mittelgroßen Kunden.

Die Entwicklung bei SYZYGY Techsolutions verlief stabil, aber seitwärts. Der Performance-Marketing-Spezialist SYZYGY Performance verzeichnete ebenfalls eine rückläufige Entwicklung. Hier stehen Stabilisierung und die Rückkehr zu profitablem Wachstum im Fokus. Bei der Strategieberatung diffferent wurden strukturelle Anpassungen vorgenommen und ein nachhaltig tragfähiges Umsatz-Kosten-Verhältnis hergestellt, was die operative Stabilität stärkt. Deutschland trägt weiterhin rund 80 Prozent zum Konzernumsatz bei.

In Großbritannien und den USA profitierte die Gesellschaft von der konsequenten Ausrichtung auf den Fintech-Sektor. Der Umsatz hielt sich auf Vorjahresniveau bei EUR 5,1 Mio., bei einer operativen EBIT-Marge von -7 Prozent.

In Polen war die Entwicklung der polnischen Creative Company Ars Thanea aufgrund ihrer starken Exposition im US-Markt deutlich schwächer, da die geopolitischen Unsicherheiten zu deutlich geringerer Nachfrage im ersten Halbjahr führten. Demgegenüber konnte der DXS-Spezialist SYZYGY Polen durch den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen das Geschäft stabilisieren. Insgesamt ging der Umsatz in Polen im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf EUR 6,4 Mio. zurück bei einer operativen EBIT-Marge von 2 Prozent.

Aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfeldes in Deutschland und des Umsatzrückgangs in Großbritannien sowie Polen hat die SYZYGY AG Geschäfts- und Firmenwerte von insgesamt EUR 7,7 Mio. abgeschrieben, sodass das EBIT (inklusive Firmenwertabschreibungen) EUR -8,9 Mio. beträgt. Die operative wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und der Cashflow sind von dieser bilanziellen Maßnahme nicht betroffen. Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft ist weiterhin sehr gut, und im Geschäftsjahr 2025 konnten die Bankverbindlichkeiten vollständig auf null reduziert werden.

Der operative Cashflow ist mit rund EUR 5,3 Mio. positiv. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2025 rund 33 Prozent.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 25 Prozent auf EUR -0,5 Mio. (Vorjahr: EUR -0,6 Mio.). Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -9,3 Mio. (Vorjahr: EUR -13,2 Mio.), das Ergebnis je Aktie auf EUR -0,69 (Vorjahr: EUR -0,99).

In TEUR 2025 2024 Veränd.

Umsatzerlöse 56.844 69.429 -18 %

Operatives Ergebnis -1.168 5.666 -121 %

(EBIT vor Firmenabschreibungen)

EBIT-Marge (operativ) -2,1 % 8,2 % -10,3 pp

Firmenwertabschreibungen -7.709 -16.643 n.a.

EBIT (inkl. Firmenwertabschreibung) -8.877 -10.977 -19 %

EBIT-Marge -15,6 % -15,8 % +0,2 pp

(inkl. Firmenwertabschreibung)

Finanzergebnis -450 -601 25 %

Periodenergebnis vor Steuern -9.327 -11.578 n.a.

Konzernergebnis -9.288 -13.159 n.a.

Operativer Cashflow 5.266 9.634 -45 %

Gewinn/Aktie (EUR) -0,69 -0,99 n.a.

Prognose 2026

SYZYGY investiert gezielt in den Aufbau KI-gestützter Beratungsangebote und Kundenlösungen.

CEO Frank Wolfram betont: „2026 markiert den Übergang von Proof-of-Concept zu Proof-of-Value im KI-Einsatz. SYZYGY unterstützt Unternehmen auf diesem Weg, von der strategischen Beratung über die Identifikation von Anwendungsfällen bis zur kompletten Realisierung von KI-Lösungen.“

Trotz eines anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds erwartet die SYZYGY Gruppe eine Stabilisierung der Umsatzerlöse auf niedrigerem Niveau. Die im Jahr 2025 durchgeführten umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen ermöglichen im laufenden Geschäftsjahr die Rückkehr zur Profitabilität und legen die Grundsteine für nachhaltiges Wachstum in den Kerngeschäftsbereichen.

Die SYZYGY Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist ab dem 31. März 2026 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Creative Company Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 500 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, EnBW, Energie AG, Hilti, Mazda, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Paysafe, Porsche, Samsung, Sana Kliniken, Sennheiser, Stihl, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

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