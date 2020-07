11 Ayurveda-Geheimnisse für Geist und Seele

Sich öffnen für den Seelenauftrag, für den eigenen Lebenssinn- Kindle-E-Book von Wolfgang Neutzler

In meiner Ausbildung zum Yoga-Therapeuten meinte der Ausbilder einmal: Ayurveda ist der körperbetonte Teil des Yoga und Yoga der spirituelle Anteil des Ayurveda.

Sich ist es richtig, das Ziel des Ayurveda ist: Gesundheit im Körper. Ayurveda wird als das wahre Wissen von einem gesunden, langem und glücklichen Leben beschrieben.

Mit dem Kindl-E-Book: 11 Ayurveda-Geheimnisse enthüllt – für mehr körperliche Gesundheit & Langlebigkeit wird dieser Aspekt Körperlichkeit abgedeckt – man bekommt Zugang zu der eigenen Ayurveda-Konstitution.

Mit dem “Glücklichsein” ist aber mehr angesprochen wie einfach nur gesund sein. Glücklichsein hat schon etwas damit zu tun, dass ich das Leben durchschaue und dass ich etwas Sinnhaftes darin gefunden habe. Und genau das wird im Kindle-E-Book von Wolfgang Neutzler, Ayurveda-Coach und Ayurveda-Lehrer im Buch: “11 Ayurveda-Geheimnisse für Seele und Geist” aufgezeigt.

Das Leben ist voller Geheimnisse und nur derjenige, der sein Interesse auf diese Geheimnisse lenkt, dem werden sie sich auch offenbaren. Es ist, wie bei einem homöopathischen Mittel, je höher die Potenzierung, desto mehr zeigt sich das geistige Prinzip, da es durch die Potenzierung frei wird. Je stärker also das Interesse für etwas Geheimnisvolles ist, desto größer ist die Chance, dass einem dieses offenbart wird.

In diesem besonderen E-Book geht es um ganz wichtige ayurvedische Prinzipien für die geistige Gesundheit. Es nennt einfache Prinzipien, die aber wirkungsvoll für die Menschen sind, wenn diese sie weise ins eigene Leben integrieren.

Alles ist so einfach, dass viele Menschen meinen: “das weiß ich doch, das habe ich schon gelesen.” Stimmt – Doch es geht nicht ums Lesen und Wissen, es geht ums TUN. Wer also bereit ist, diese 11 Stufen, die in dem oben erwähnten Ayurveda-Buch beschrieben sind, wirklich in sein Leben zu

Doch auch allein bzw. mit diesem “Ayurveda – Arbeitsbuch” von Wolfgang Neutzler sind bei konsequenter Anwendung eine Steigerung des körperlichen Wohlbefindens und eine geistige Weiterentwicklung möglich. Denn die 11 Stufen, die in diesem Buch beschrieben sind, führen zum Erkennen und zum Umsetzen des eigenen Seelen-Planes.

Nach Ayurveda hat jeder einen ganz persönlichen Lebensplan – der auch den Lebenssinn gibt. Manche nennen diesen Plan “Dharma”, andere den spirituellen Auftrag, andere den Lebenssinn. Ich nenne es den “Seelenauftrag”. Ich gehe davon aus, dass sich durch jeden von uns eine ganz individuelle Seele mit einem ganz spezifischen Auftrag verwirklichen möchte.

Wer diese Gedanken annehmen kann, für den ist dieses Buch “11 Ayurveda-Geheimnisse für Seele und Geist” genau die richtige Lektüre.

Kindle-E-Book: 11 Ayurveda-Geheimnisse für Seele und Geist…

Kindle-E-Book 11 Ayurvedageheimnisse für den Körper

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

