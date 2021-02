1200% Gewinn in einem Jahr mit digitalem Markenwert

Gudix Nuts sind wie digitale Aktien, verkörpern jedoch nicht Anteile an einem Unternehmen, sondern Anteile an einer Marke. Die Nuts können gehandelt werden. Im Januar 2021 haben die Nuts bereits über 100% zugelegt. Die Gudix GmbH rechnet damit, dass der Kurs innerhalb eines Jahres um 1200% ansteigt.

Viel interessanter ist die Tatsache, wieso Gudix Nuts wertvoller werden.

Gudix Nuts können im Bereich E-Commerce als Zahlungsmittel verwendet werden, ohne eine Kryptowährung zu sein. Ein Ersteller oder Lieferant baut kostenlos digitale Informatioinsprodukte oder Abonnements in den Gudix Store ein. Wird ein Produkt verkauft, erhält er 100% ausbezahlt. Der Affiliate, der das Produkt bewirbt, erhält ebenfalls 100% ausbezahlt. Bezahlt wird mit Gudix Nuts. Für den Verkauf eines Produkts im Gudix Store werden 100% eingenommen und 200% ausbezahlt. Diese Fakten führen zu steigenden Verkaufszahlen, was zu einer erhöhten Nachfrage an Gudix Nuts führt. Erhöht sich die Nachfrage, steigt der Wert.

Immer mehr Kleininvestoren bedienen sich der Exchange und kaufen Gudix Nuts auf. Die aufgekauften Nuts führen zu einer Knappheit. Der Kurs steigt weiter. Um dem Bedarf an Gudix Nuts gerecht zu werden, hat das Unternehmen ein Franchising Programm ins Leben gerufen, um Nuts zu erzeugen. Franchisingnehmer profitieren von einem durchdachten Marketingkonzept, in welchem sie die Rolle des Beraters übernehmen. Für jedes erfolgreich abgeschlossene Beratungsgespräch werden weitere Nuts kryptografisch gesichert und an den Berater übertragen.

Erhöhe deine Erträge systematisch mit Gudix, dem digitalen Markenwert.

Wir sind die Gudix GmbH, eine wachstumsorientierte Mischung aus Software- und Marketing-Unternehmen. Unsere Innovation ist GUDIX®NET, eine Technologie, um Markenwert zu digitalisieren, transferieren und monetarisieren. Wir haben unsere Marke aufgeteilt und digital-kryptografisch gesichert. Die Anteile nennen sich Gudix® Nuts und widerspiegeln digitalen Markenwert.

