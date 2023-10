2. Cyber ERP Contest 2023: Mit MQ result die Benutzerfreundlichkeit von ERP-Systemen vergleichen

Benutzerfreundlichkeit gilt als wichtiges Kriterium für den Erfolg einer ERP-Einführung. Genau darum dreht sich der 2. Cyber ERP Contest 2023 der MQ result consulting AG. Die Experten moderieren den Systemvergleich zwischen ams.ERP und der Infor Cloud Suite am Beispiel einer Artikelstammanlage. Der Cyber-Contest findet am 17.11.2023 von 10:00 bis 10:50 Uhr statt.

Viele Aspekte bestimmen die Benutzerfreundlichkeit von Software – umso schwieriger scheint eine objektive Beurteilung. Die Anbieter versprechen übersichtliche Strukturen, Hilfe bei Fehlern, individualisierbare Menüs und Masken. Die Anwender beklagen die Vielzahl der Funktionen und Arbeitsschritte für die Erledigung ihrer Aufgaben. Auf jeden Fall trägt die Usability entscheidend zum Erfolg einer Software-Einführung bei und sollte daher eine große Rolle in jedem Auswahlprozess spielen.

Deshalb hat sich MQ result consulting intensiv mit Usability beschäftigt und einen neutralen Vergleichsablauf entwickelt: Im Cyber ERP Contest wird die Benutzerfreundlichkeit von zwei ERP-Systemen für die Teilnehmer nachvollziehbar verglichen. Straffer Zeitplan, faire Regeln und der Wechsel zwischen Demonstration und Information sorgen für Erkenntnisgewinne in kurzer Zeit. Diesmal präsentieren die Anbieter AMS und Infor jeweils die Intercompany-Artikelstammanlage und die Highlights ihrer Lösung. Die Teilnehmer können im Chat Fragen stellen, die Moderation von MQ result consulting sichert den geordneten Ablauf.

Die CloudSuite von Infor wurde 2022 von Gartner im Magic Quadrant für Cloud-ERP in produktorientierten Unternehmen im Quadranten „Leader“ eingestuft. Die kompletten Branchensuiten verwenden effiziente Technologien und Amazon Web Services, um der Benutzererfahrung hohe Bedeutung zuzumessen. Sie werden in mehr als 60.000 Unternehmen weltweit täglich benutzt. Als Highlight der Infor CloudSuite Industrial Enterprise werden integriertes PLM und Dokumentenmanagement mit Einbindung der führenden 3D-Systeme vorgestellt.

Die flexible ERP-Lösung ams.erp vernetzt sämtliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens – auch standortübergreifend. Das System ist gezielt auf die Anforderungen und Strukturen der Einzelfertigung, Variantenfertigung und Auftragsfertigung ausgerichtet. AMS wird die automatische Generierung von Artikelbezeichnungen gemäß der Deutschen Industrie Norm (DIN) hervorheben, die zur besseren Strukturierung und Wiederauffindbarkeit der Daten beiträgt. Als weiteres Plus wird der systemübergreifende Verwendungsnachweis eines Artikels dargestellt.

MQ result consulting moderiert die spannenden Präsentationen und ermöglicht eine übergreifende Einordnung in die Geschäftsprozesse produzierender Unternehmen.

Zur Anmeldung für die kostenlose Webkonferenz geht es unter https://www.mqresult.de/cyber-erp-contest-2023/

Über die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software – unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

Bildquelle: MQ result consulting AG