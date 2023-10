Barbecue mit Santa Claus oder Weihnachtslieder unterm Baum?

Frühbucherrabatt für das bunte Feiertagsprogramm im Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

Egal ob Weihnachten und der Jahreswechsel eher traditionell oder ausgefallen ablaufen sollen, das Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa wird beiden Vorlieben gerecht. Das Fünf-Sterne-Resort auf der Privatinsel Furanafushi trumpft mit einem abwechslungsreichen Feiertagsprogramm für die ganze Familie auf. Aktuell gilt für Buchungen bis zum 20. Oktober noch das „Festive Early Bird Offer“. Der Mindestaufenthalt beträgt fünf Nächte zwischen 22. Dezember und 10. Januar, Preise starten bei 632 US-Dollar pro Nacht für zwei Erwachsene und ein Kind bis zwölf Jahre in einem Island View Guest Room inklusive Flughafen-Transfers mit dem Schnellboot sowie Frühstück. Zudem gibt es mit dem Promocode „XY0“ auf das Fest-Dinner an Heiligabend, das Barbecue mit Santa Claus auf einer einsamen Insel am ersten Weihnachtsfeiertag sowie das für alle Gäste vorgesehene Neujahrs-Galadinner 20 Prozent Ermäßigung.

Feiertage eher traditionell

Auch auf den Malediven kommen Familien Dank der vielen Rituale im Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa in Festtags-Stimmung. Bereits am 22. Dezember werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und im Rahmen einer traditionellen Zeremonie die Weihnachtsbeleuchtung entzündet. Weitere festliche Aktivitäten für die ganze Familie sind zum Beispiel der Lebkuchenhaus-Wettbewerb und das gemeinsame Briefeschrieben an den Weihnachtsmann. Glamouröse Feiern an Heiligabend und Silvester sind die Höhepunkte des festlichen Programms. So lädt das Hotelteam am 24. zum Cocktailempfang am Strand, bevor im Anchorage Restaurant das große Weihnachtsdinner mit Spezialitäten aus der westlichen und asiatischen Küche startet. Bei Live-Musik und leckeren Drinks geht der Abend in der Anchorage Bar gemütlich zu Ende. Um besonders prachtvoll in 2023 zu starten, wird für alle Gäste am 31. Dezember ein Gala-Dinner am Strand kredenzt und im Anschluss bei Rock“n“Roll-Musik aus den Fünfzigerjahren gefeiert. Bei einer Champagner-Tombola besteht die Möglichkeit, gleich den nächsten Aufenthalt zu gewinnen. Um Mitternacht sorgt ein Feuerwerk vor malerischer Kulisse für einen unvergesslichen Jahreswechsel.

Wer die Zeit zwischen den Festlichkeiten intensiver nutzen möchte, kann sich Fortbilden beim Kochkurs oder der Weinakademie, beim Workshop der hoteleigenen Meeresbiologin zum renommierten Korallenschutzprogramm des Resorts oder beim Palmenklettern, bei dem es nicht nur darum geht, wie man die Spitze erklimmt, sondern auch Wissenswertes über die lokale Produktion von Palmwein vermittelt wird.

Feiertage eher ausgefallen

Wer die Feiertage in diesem Jahr einmal exotisch in der Ferne verbringen möchte, ist im Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa ebenfalls bestens aufgehoben. Das bunte Programm beinhaltet allerlei ausgefallene und lustige Aktivitäten für Groß und Klein, darunter beispielsweise weihnachtliche Origami aus Palmblättern falten oder Figuren aus Obst schnitzen. Ein besonderer Spaß für Teilnehmer jeden Alters ist das Krabbenrennen – es wird auf ein Tier gesetzt und anschließend mitgefiebert. Weiter austoben können sich Gäste beim Karaoke, beim Tanz-Contest oder bei der Rentier-Party. Doch auch einige Begegnungen mit Santa Claus selbst stehen auf der Agenda: So nimmt er zum Beispiel am Christmas Carnival sowie beim Wasser-Aerobic teil und überrascht als Highlight am ersten Weihnachtsfeiertag alle Familien, die zu einem Barbecue am Strand auf einer einsamen Insel eingeladen werden – selbstverständlich hat er kleine Geschenke im Gepäck.

Auch kulinarisch warten statt der typischen Weihnachtsgans einmal andere Aromen und Festtags-Menüs auf die Gäste. Hervorzuheben ist hier der maledivische Fischmarkt gleich zu Beginn am 22. Dezember, an dem die einheimischen Köche ein Buffet mit ihren landestypischen Lieblingsgerichten vorbereiten. Über die Festzeit hinweg folgen verschiedene kulinarische Themenabende.

Das ganze Feiertagsprogramm des Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa samt Preisen findet sich online unter: https://issuu.com/sheratonmaldivesfullmoon/docs/festive_booklet_2023_-_sheraton_maldives_web_vs_?fr=xKAE9_zU1NQ

Weitere Informationen zum Hotel: www.SheratonMaldives.com

uschi liebl pr ist eine der führenden Touristik- & Lifestyle-PR-Agenturen Deutschlands. Seit über 20 Jahren sind wir kreativer Partner renommierter Kunden weltweit und seit vielen Jahren in den Top 5 der deutschen Touristik-PR-Agenturen. Wir bieten kompetente Beratung und strategische Konzepte auch in Krisenzeiten.

Firmenkontakt

uschi liebl pr GmbH

Uschi Liebl

Emil-Geis-Straße 1

81379 München

+4989 7240292-0



https://www.liebl-pr.de

Pressekontakt

uschi liebl pr GmbH

Hien Tran

Emil-Geis-Straße 1

81379 München

+4989 7240292-0



https://www.liebl-pr.de

Bildquelle: (c) Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa