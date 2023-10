Schneller, stärker, weiter: NETGEAR Nighthawk™ WiFi 7 Router RS700S in Deutschland verfügbar

Der neue RS700S liefert mit seinem neuartigen Antennen-Design WLAN-Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 19 Gbit/s und vereint ein elegantes Erscheinungsbild mit innovativer Technologie. Das Schönste: er ist schon ab dem 24. Oktober 2023 in Deutschland

NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, gibt die Verfügbarkeit des ersten WiFi 7 Router aus seiner preisgekrönten Nighthawk™ Serie bekannt. Bei der Entwicklung des Nighthawk RS700S legt NETGEAR seine mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich WLAN und Wireless-Produkte in die Waagschale. Ausgestattet mit einer unvergleichlichen WLAN-Leistung, liefert der neue RS700S Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 19 Gbit/s und damit mehr als das Doppelte der Geschwindigkeit vorheriger Router-Generationen.

Der Einstieg in die Welt von WiFi 7

Die WLAN-Anforderungen moderner, vernetzter Haushalte stoßen immer wieder an die Grenzen der heutigen Übertragungs-Standards. Mit dem Anstieg schnellerer Multi-Gig-Internet-Geschwindigkeiten, die jetzt für immer mehr Haushalte verfügbar sind, der zunehmenden Anzahl verbundener Geräte pro Familie und dem ständigen Wachstum von bandbreitenintensivem 4K/8K-Videostreaming, UHD-Zoom-Anrufen, grafikintensiver Arbeit aus dem Home Office, hochgradig interaktiven Echtzeit-Spielen und AR/VR-Anwendungen und -Erlebnissen entwickelt sich WLAN weiter, um schnellere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und höhere Kapazitäten zu unterstützen. Während WiFi 6E das 6-GHz-Band als Superhighway für die neuesten, schnellsten Geräte eröffnete, löst WiFi 7 dieses Versprechen ein, indem es noch nie dagewesene Geschwindigkeiten und Leistungen freisetzt. Der neue Nighthawk RS700S von NETGEAR, der mit dem BCM6726/3 WiFi 7 System-on-a-Chip (SOC) von Broadcom ausgestattet ist, erreicht Übertragungs-Geschwindigkeiten von bis zu 19 Gbit/s. Der Tri-Band-WiFi 7-Router, der von den Erfindern der Tri-Band-Technologie stammt, ermöglicht eine starke Verringerung der Latenzzeit für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit für AR/VR-Gaming der nächsten Generation, ebenso wie reibungslose UHD-Zoom-Konferenzen und 8K-Streaming für mehrere Benutzer gleichzeitig.

Der RS700S verfügt außerdem über einen 10Gb-Internet-Port, um die schnellsten Internetgeschwindigkeiten von heute und morgen zu unterstützen, sowie über einen 10Gb- und vier 1Gb-LAN-Ports für schnelle, flexible kabelgebundene Verbindungen. Der Router wird mit einem Jahr NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender® geliefert, dass ein automatisiertes Schutzschild für alle angeschlossenen Geräte bietet und so vor Cyberangriffen schützt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antivirenprodukten für Endgeräte ist Armor als umfassende Sicherheitslösung in den Router integriert und überwacht Aktivitäten, die ins und aus dem Internet gehen, schützt Computer, Sicherheitskameras, Smartphones, Babyphones und andere IoT-Geräte. NETGEAR Armor erkennt externe Bedrohungen und schädliche Aktivitäten ausgehened von IoT-Geräten, ohne dass weitere Sicherheitsabonnements oder eine gesonderte Software erforderlich sind.

Neue Ästhetik, maximale Leistung

Der Nighthawk RS700S verfügt über ein neues, schlankes Gehäuse mit Hochleistungsantennen, die eine 360-Grad-Abdeckung bieten und für die Unterstützung von bis zu 200 Endgeräten gleichzeitig optimiert sind. Das 3D-Antennendesign bietet die beste Verbindung für alle Arten von Wohnumgebungen. Sorgfältig entwickelte Funkfrequenzschaltungen sorgen für maximale Leistung, um WLAN-Signale auch in entferntere Bereiche der eigenen vier Wände zu bringen – insgesamt auf bis zu 250 Quadratmeter. Das schlanke, cleane Erscheinungsbild des Nighthawk RS700S sorgt außerdem für eine geringere Gesamtfläche, so dass der Router unauffällig in einem Bücherregal oder auf einem Tisch Platz findet.

„Mit der Markteinführung unseres Nighthawk RS700S steigern wir nach der kürzlichen Vorstellung unseres Orbi-Flaggschiffs mit WiFi 7 (Orbi RBE970 Serie) weiter das Tempo für die Einführung der nächsten WLAN-Generation“, sagt David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei NETGEAR. „Der Nighthawk RS700S wurde speziell für die höchstmögliche WLAN-Leistung entwickelt. Wir haben unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Hochfrequenztechnik genutzt, um die Antennenreichweite in einem innovativen, kompakten Design zu maximieren, das gleichzeitig Interferenzen minimiert und sich problemlos in jede Heimumgebung einfügt.“

Wichtige technische Innovationen des neuen NETGEAR Nighthawk RS700S:

– 320-MHz-Kanäle mit hoher Kapazität – Die neue Bandbreite ermöglicht eine bis zu 2,4-fache Geschwindigkeit für angeschlossene Geräte und ist vollständig abwärtskompatibel mit älteren WLAN-Generationen. WiFi 7-Smartphones und -Laptops können bis zu 5 Gbit/s erreichen.

– 4K QAM – Erhöht die Geschwindigkeit für die Nutzer durch effizientere Nutzung der verfügbaren Bandbreite.

– Multi-Link-Operation (MLO) – Verwendet mehrere WLAN-Bänder gleichzeitig, sowohl für den Backhaul als auch für den Fronthaul, um die Netzwerkzuverlässigkeit zu verbessern, Latenzzeiten zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Daten mit maximaler Geschwindigkeit übertragen werden.

– Geringe Latenz – Verbessert Spiele und interaktive Online-Erlebnisse erheblich und öffnet die Tür für immersive AR und VR der nächsten Generation.

– Mehr Kapazität für datenintensive Aktivitäten – Verbindung von bis zu 200 Endgeräten, z. B. Sicherheitskameras, Smart-Home-Geräte oder Lautsprecher. Unterbrechungsfeier Genuss von 4K/8K-Videostreaming, extrem reaktionsschnellem Online-Gaming, AR/VR-Unterhaltung und flüssigen UHD-Videokonferenzen.

– Multi-Gig-Geschwindigkeiten mit 10 Gbit/s Internetanschluss – Verwenden des 10-Gig-Internetanschlusses für Kabel- und Glasfasernetze mit Angeboten von bis zu 10 Gbit/s. Kompatibel mit allen Internetanbietern.

– Mehr kabelgebundene Multi-Gig-Anschlüsse – Kabelgebundener Anschluss von Endgeräten, um die Leistung über einen 10-Gig- und vier 1-Gig-Ethernet-Ports zu optimieren.

– WiFi 7 Know-How – Weitere Informationen zu WiFi 7 sind unter https://www.netgear.com/de/home/discover/wifi7/ abrufbar

Clever gedacht – clever gemacht

Obwohl der Nighthawk RS700S für sich allein schon leistungsstark ist und hohe Geschwindigkeiten sowie eine große Reichweite bietet, arbeitet NETGEAR gerade an einem Software-Update, welches die Verbindung mehrerer RS700S zu einem WLAN-Mesh-Netzwerk erlaubt. So können selbst in den größten Wohnumgebungen flächendeckende WLAN-Spitzengeschwindigkeiten erreicht werden. Das hierfür erforderliche Software-Update wird noch in Q4/2023 erwartet. Der Nighthawk RS700S ermöglicht außerdem die Aktivierung von vier separaten WLAN-SSIDs, um die Leistung zu optimieren: Zusätzlich zu einem Haupt- und einem Gastnetzwerk können Benutzer ein Prioritätsnetzwerk für Anwendungen, die eine geringe Latenz erfordern, wie Streaming oder Gaming, einrichten, um ein verzögerungsfreies Erlebnis ohne Störungen durch langsamere Geräte zu gewährleisten. Smart-Home-Geräte können schließlich im IoT-Netzwerk isoliert werden, um zu verhindern, dass sich ein mögliches Eindringen auf die anderen Netzwerke auswirkt.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue NETGEAR Nighthawk RS700S ist in Deutschland ab dem 24. Oktober 2023 in Schwarz über den Online-Shop von NETGEAR und im führenden Fachhandel erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei EUR 899,99 inkl. MwSt. Link zum: https://www.netgear.com/de/home/wifi/routers/rs700s/

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

