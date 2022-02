2. Internationaler Zoom-Hack-Slam – Großes Zittern beim Weltrekord mit Hermann Scherer

314 Speaker stellten am 13. Februar 2022 einen Weltrekord auf: den 2. Internationalen Zoom-Hack-Slam. Jeder Teilnehmer teilte seine Herzensbotschaft, pfiffige Ideen und Tipps online mit den anderen Teilnehmern. Der Initiator und Organisator dieses sensationellen Weltrekords war der Top Speaker Hermann Scherer.

Jeder Speaker hatte 60 Sekunden Zeit, seinen Hack zu präsentieren. Die Speaker kamen aus 22 Ländern und teilten ihre Livehacks in 11 Sprachen. Für alle Teilnehmer entstand ein großer Mehrwert, denn die vielfältigen Tipps stammten aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Finanzen, Marketing, Bildung, Computer, Recht, Gesellschaft, Lifestyle, Wellness, Dienstleistungen, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport, Event, Tourismus, Umwelt, Mode, Internet, Logistik, Elektronik, E-Commerce, Familie, Kinder, Technik u.v.m.

Doch bis zum Schluss mussten alle zittern, ob der Weltrekord gelingt, da 10 Prozent aus Angst vor der freien Rede ängstlich vor dem Weltrekord “flüchteten”. Doch letztlich gelang es, den Weltrekord von 2021 knapp zu übertreffen. Bei diesem Projekt hat sich gezeigt: Nur wer mutig ist und über sich hinauswächst, kann erfolgreich sichtbar werden. Dieses Beispiel zeigt, was online alles möglich ist.

Eine der Speakerinnen und damit auch Weltrekord-Inhaberin ist die Meerbuscher Online-Marketing-Expertin Monika Zehmisch. Sie teilte einen Hack, mit dem sich Unternehmen und Experten, ganz einfach bei Google sichtbar machen können:

“Möchtest du innerhalb von Minuten garantiert auf Seite 1 in den Google News erscheinen? Dann veröffentliche deine News in Online-Medien. Schreibe dafür eine Pressemitteilung und biete diese entweder Online-Medien an, nutze Presseverteiler oder veröffentliche diese selbst auf Presseportalen.”

Wie diese Methode funktioniert, ist im Fachebeitrag ” Wie du mit deinen Themen garantiert in die Google News kommst” beschrieben.

Monika Zehmisch ist Expertin für digitale Sichtbarkeit. Sie zeigt Unternehmen und Experten wie sich sich besser sichtbar machen, mehr Reichweite erzielen, ihre Reputation steigern und mit Leichtigkeit Neukunden gewinnen können.

Die gelernte Betriebwirtin gibt ihr Know-how von über 30 Jahren Marketing und Kommunikation als Beraterin, Trainerin, Speakerin und Buchautorin weiter.

Sie ist außerdem Ambassadorin von XING Düsseldorf und Gründerin eine der größten XING-Regionalgruppen. Für ihre mehr als 52.000 Mitglieder organisiert sie Business-Events online und offline. Als überzeugte Netzerkerin vernetzt sie Menschen und gilt als Visionärin.

