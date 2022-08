20 Jahre make ready – VIP Dienstleister – Jubiläumsfeier 19.08.2022 in Krefeld

Im Mai 2002 gründete Heike Radermacher die make ready GmbH in Krefeld. Services für Hotellerie +, Werkvertrag + AÜG, 7,5 Mio Gästezimmer bisher gereinigt, aktuell 2.000 am Tag. Tätig in NRW und Norden

Im Mai 2002 gründete Heike Radermacher die make ready® GmbH in Krefeld. 2006 wurde in Hamburg das Schwesterunternehmen make ready® service for living GmbH gegründet.

Aus dem Meisterbetrieb der Gebäudereinigung entwickelte sich ein Dienstleister mit den Schwerpunkten Services für Hotellerie, Großgastronomie und Gewerbe. Daneben werden alle Anforderungen aus der professionellen Unterhalts- und Gebäudereinigung erbracht.

Von allen Reinigungsaufgaben über Housekeeping, Stewarding bis hin zu Garderobendienste bis zu 5000 Gästen ist die make ready Group als der VIP Dienstleister im Hintergrund für seine Kunden professionell tätig.

Ob Werkvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung – alle Genehmigungen und umfangreiche Erfahrungen liegen vor.

Die regionalen Schwerpunkte sind NRW und der Nordwesten mit Hannover und Hamburg.

Aktuell sind knapp 400 Mitarbeiter tätig und übergeben bis zu 2.000 Gästezimmer verkaufsfertig an ihre Kunde.

Von 2002 bis heute haben 5.500 Mitarbeiter 7.500.000 Gästezimmer gereinigt.

www.make-ready.de

Kontakt

SaM Adviser e.K.

N.M. Meier

Heinrich-George Weg, 1a

21227 Bendestorf

041839894200

info@samspartner.com

https://samspartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.