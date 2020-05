22 Jahre Alpeinsoft

ALPEIN Software feiert 22-jähriges Bestehen.

Was mit der Gründung der früheren @dd-excellence Soft in München seinen Anfang nahm, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen IT-Unternehmen entwickelt. Die heute firmierende ALPEIN Software SWISS AG, mit Sitz in der Schweiz, ist mittlerweile als Softwarehaus & Medienagentur sowohl in der Schweiz, EU-weit und auch international als zuverlässiger und kompetenter Player in der IT- und Softwarebranche etabliert. Das angestrebte Ziel, Start-up-Unternehmen, KMUs bzw. dem Mittelstand sowie auch SAP-Anwendern einfache, intuitiv anwendbare, zukunftssichere IT-Lösungen und -Produkte sowie professionelle ganzheitliche und intelligente Business-Lösungen zu realisieren, wurde längst erreicht. Die inzwischen zahlreichen erfolgreich abgewickelten Projekte sind gemäss CEO des Unternehmens das Verdienst der Kompetenz und Expertise des gesamten Alpeinsoft-Teams und das Ergebnis konstruktiver Zusammenarbeit mit einem höchst zuverlässigen Partner- und Firmen-Netzwerk.

Der Focus des Unternehmens in allen Komponenten und Leistungsbereichen war und ist stets auf Sicherheit, insbesondere auf IT-Sicherheit, ausgerichtet. Sicherheit und Professionalität, sowohl Unternehmens-intern als auch in Bezug auf die Ausstattung der gesamten Produkt-Palette, hatten und haben erste Priorität. Um der allgemeinen Entwicklung des IT-Business stets einen Schritt voraus zu sein, hat das Unternehmen keine Kosten und Mühen gescheut, alle organisatorischen und technischen Komponenten, einschliesslich der personellen Ressourcen, permanent den aktuellen Anforderungen des Marktes anzupassen. So hat sich das Unternehmen längst der ISO-Zertifizierung unterzogen seine interne Organisation sowie die Produkte EU-DSGVO-konform ausgerichtet.

Das ursprüngliche Angebot, bezogen auf Software-Individual-Entwicklungen, Beratungen in den Bereichen SAP und ABAP, Dienstleistungen zu Webtechnologien, Homepages, Online-shops, SEO und Mobiletechnik wurde längst um lukrative und innovative eigene starke IT-Produkte erweitert. Wesentlich dabei ist, dass sich hinter allen Angeboten der ALPEIN Software SWISS AG ein Rund-um-Service verbirgt, der u.a. Expertenberatung, Einrichtung, Optimierung und Realisierung aus einer Hand bietet.

Fokussiert auf eigene Produkte des Unternehmens, stechen zwei zukunftssichere Lösungen hervor, die bereits erfolgreich im Markt etabliert sind.

SWISS SECURIUM, die All-in-One Plattform für maximalen Schutz der Geschäftsdaten und bei der Unternehmenskommunikation. Die Plattform wurde nach dem Konzept “Privacy by Design” entwickelt mit den Funktionen Videokonferenz bzw. Chat mit Audio- und Videoanrufen, Datenaustausch, E-Mail, Passwort Manager und Remote Desktop. Die im Produkt realisierte End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet optimalen Schutz gegen jegliche Cyberangriffe, garantiert die erforderliche VIP Privatsphäre und Sicherheit im Umgang mit allen Kunden und Geschäftspartnern. Gerade in Zeiten vielfacher Realisierung von Home-Office-Einheiten sind die in der Plattform integrierten Komponenten, wie DeskSecurium, CloudSecurium, Videokonferenz sowie Passwortmanager, gefragter als je zuvor. Mit DeskSecurium das digitale Büro einzurichten und den sicheren Zugriff auf alle erforderlichen Unternehmensdaten an jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem internetfähigen Gerät zu realisieren, erfordert keinerlei besondere Qualifikation. Über einen sicheren Zugang zur Unternehmensplattform lassen sich mit dem Passwortmanager selbst sichere und starke Passwörter kreieren, bequem verwalten und sicher aufbewahren. Gerade im Falle von dezentral organisierten Arbeitseinheiten, wie beispielsweise Home-Offices, bieten Komponenten wie DeskSecurium und Cloud eine technisch und organisatorisch identische Operations-Plattform für alle am Processing Beteiligten und schaffen einheitliche Sicherheitsstandards.

Für mehr Infos empfiehlt das Unternehmen: https://www.swiss-securium.ch, www.desk-securium.ch und www.pass-securium.ch

JIRA2SAP, ein weiteres erfolgreiches und populäres Produkt der ALPEIN Software SWISS AG, ermöglicht die Geschäftsprozess-Optimierung für SAP-anwendende Unternehmen. Das Tool schafft die Verbindung zweier Welten, d.h. von SAP und JIRA. Dabei werden userfreundlich alle Schritte der Geschäftsprozesse in JIRA erstellt und automatisch mit SAP-Modulen verknüpft. Ob Produktionsplanung, Anlagenmanagement, Solution Manager oder Human Capital Management, enthält das komfortable Tool die Möglichkeit, über eine userfreundlichen Benutzeroberfläche alle Schritte eines Geschäftsprozesses in JIRA zu erstellen und diese automatisch mit den SAP-Modulen des Anwenders bidirektional zu verknüpfen. Eine ideale Lösung die Prozessoptimierung und Prozessqualität erheblich zu steigern, Prozess- und Fehlerkorrekturen zu synchronisieren, Kosten zu senken und permanent über Planungs-, Berichts- und Kontroll-Outputs zu verfügen.

Für mehr dazu empfiehlt das Unternehmen: https://www.jira2sap.com

Das Unternehmen nimmt seinen Geburtstag zum Anlass, für Neukunden großzügige Geschenke in Form von Nachlässen bis zu 22% auf alle Firmen-Lösungen und Services bereit zu halten. Interessenten sollten beachten, dass die Inanspruchnahme-Möglichkeit der Nachlässe um weitere 14 Tage verlängert wurde und jetzt erst zum 05. Juni 2020 ausläuft.

Interessenten, die mehr über die weiteren Produkte und Dienstleistungen der ALPEIN Software SWISS AG erfahren wollen, wird der Blick in die Website https://www.alpeinsoft.ch empfohlen.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

Kontakt

Alpein Software Swiss AG

Volker Strecker

Hofwisenstr. 12

8260 Stein am Rhein

+41 (0) 41 552 44 07

volker.strecker@alpeinsoft.ch

http://www.alpeinsoft.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.