25 Jahre Pioneering Brilliance mit Ledlenser

Ein Vierteljahrhundert nach Launch der legendären Photonenpumpe V8 feiert Ledlenser sein Jubiläum mit einer limitierten Edition aus drei ikonischen Produkten

Solingen, Februar 2026 – Kurz nach der Jahrtausendwende ist die erste Taschenlampe von Ledlenser auf den Markt gekommen: die legendäre Photonenpumpe V8. Eine kleine und dennoch leistungsstarke Taschenlampe, angetrieben von damals revolutionärer LED-Technologie. Ein Vierteljahrhundert später denkt der Weltmarktführer für portables Licht drei ikonische Produkte neu – und gewährt exklusiv 25 Jahre Garantie.

„Als wir die V8 vor gut 25 Jahren auf den Markt gebracht haben, hatten wir keine Vorstellung davon, was uns noch erwartet“, berichtet Ludwig Zech, Global Head of Product. Das Unternehmen aus Solingen hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und sich als einer der globalen Marktführer für portables Licht etabliert. Zum 25-jährigen Jubiläum legt Ledlenser drei absolute Klassiker neu auf: die Taschenlampe P7R, die Stirnlampe H8R sowie die taktische Taschenlampe T2. „Das Besondere an unserer Jubiläumsedition ist die exklusive 25-Jahres-Garantie – und die limitierte Farbe Dark Blue“, so Zech weiter.

P7R: Ikonische Taschenlampe

Den Anfang macht das Ledlenser-Produkt schlechthin: die Taschenlampe P7R. Sie liefert eine überragende Lichtqualität und Fokussierfunktion, mit der sich das Licht unkompliziert den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt. 2025 als Teil der P-Serie neu aufgelegt ist sie nun mit zusätzlichem Akku erhältlich, damit bei der Nutzung nie das Licht zuneige geht. Ideal für den Alltag, die Arbeit, unterwegs oder zu Hause.

H8R: Stirnlampe für jede Gelegenheit

Ergänzt wird das Jubiläumssortiment durch die H8R – die wohl bekannteste Stirnlampe von Ledlenser. Ausgestattet mit dem bewährten Advanced Focus System verfügt sie jetzt auch über einen USB-C-Ladeanschluss. Praktisch: Dank zusätzlichem Akku ist für zuverlässige Beleuchtung auf Outdoor-Abenteuern, bei DIY-Projekten oder der Arbeit gesorgt.

T2: Kleine, aber leistungsstarke taktische Taschenlampe

Klein, aber mächtig: die taktische Taschenlampe T2. Sie zählt zu den beliebtesten Produkten im Portfolio und ist gemacht für taktische Missionen, die Jagd, Prepping oder Outdoor-Abenteuer, dabei extrem kompakt und dank Endkappenschalter unkompliziert in der Bedienung. Wie alle Jubiläumsprodukte hebt sich die T2 durch die limitierte Farbe Dark Blue vom Standardsortiment ab und ist exklusiv mit 25 Jahren Garantie ausgestattet.

„Wer schon lange Ledlenser-Fan ist oder spontan neugierig geworden ist: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich eines unserer beliebtesten Produkte zu sichern – und exklusiv von 25 Jahren Garantie zu profitieren“, so Zech abschließend.

Das Jubiläumssortiment ist im offiziellen Onlineshop sowie im Fachhandel erhältlich.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com





