25 Jahre Qualitäts-Marke Erwin Müller

Hohe Qualität mit 5-Jahres-Garantie zeichnet alle Heimtextilien der Qualitäts-Marke aus

Vor 25 Jahren wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wurde das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. Von Bettwäsche zu Bettwaren, bis hin zu Frottier, Tischwäsche, Nachtwäsche und Wohntextilien. Ganz neu sind Geschirr und Küchenutensilien. Alle Erwin Müller-Artikel werden im Unternehmen mit viel Liebe zum Detail, viel Erfahrung und einem hohen Qualitätsanspruch kreiert, ganz unter der Prämisse “nur das Beste zum Wohlfühlen zu Hause”. Deshalb gibt es auf alle Erwin Müller-Produkte eine 5-Jahres-Garantie.

Erwin Müller Bettwäsche – klassisch und modern

Bettwäsche der Marke Erwin Müller begeistert seit nunmehr 25 Jahren mit hoher Qualität und einer großen Auswahl an verschiedenen Designs und Geweben wie Biber, Flanell, Single-Jersey, Mako-Damast, Seersucker oder Mako-Satin. Für jede Bettdecke und jedes Kissen gibt es den passenden Bezug, auch Sondergrößen können gefertigt werden. Einige Erwin Müller Klassiker sind seit mehr als 10 Jahren im Sortiment. Das hat den großen Vorteil, dass Bezüge jederzeit ergänzt und/oder ersetzt werden können. Zusatzkissenbezüge können sogar einzeln nachbestellt werden.

Dazu passende Doppel-Jersey Spannbettlaken der Serie “Nürnberg” sind bereits seit 2008 im Sortiment. Die doppelte Stricktechnik ist hochelastisch und sehr strapazierfähig, atmungsaktiv und Temperatur ausgleichend. Top-Qualität, die auch nach vielen Jahren immer noch aktuell ist.

Jährlich kommen neue Erwin Müller Kollektionen heraus, die mit ihren modernen Designs und strahlenden Farben auch immer mehr junge Kunden ansprechen. Das hausinterne Qualitätsmanagement begleitet die Marke intensiv und entwickelt sie kontinuierlich weiter. So konnte Erwin Müller Bettwäsche in Deutschland einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und Marktanteil erreichen.

Nachtwäsche für die ganze Familie rundet das Angebot im Bereich Schlafen ab. Die Erwin Müller Kollektionen zeichnen sich durch hochwertige Single-Jersey Stoffe aus sowie durch bequeme Schnitte. Schlafanzüge, Shortys und Nachthemden gibt es für die Kleinen und auch für Mama und Papa.

Erwin Müller Bettwaren – das Richtige für jeden Schlaftyp

Ein erholsamer Schlaf ist wichtig, um fit und leistungsfähig zu bleiben. Lattenrost, Matratze, Bettdecke und Kissen spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle. Jeder Schlaftyp hat andere Bedürfnisse und auch persönliche Vorlieben, was Materialien betrifft.

Das Team von Erwin Müller beschäftigt sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Schlaf und berät jeden Kunden individuell. Welcher Lattenrost ist geeignet. Welchen Aufbau sollte die Matratze haben. Welches Füllmaterial ist bei Bettdecke und Kissen zu empfehlen. Der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Und wie bei allen Artikeln der Marke Erwin Müller steht die Qualität immer an erster Stelle, unabhängig ob Textilfaser, Daune oder Naturfaser. Das umfangreiche Angebot beinhaltet Kissen und Bettdecken in verschiedensten Größen und Füllungen, sorgfältig verarbeitet, mit feinem Baumwollbezug.

Erwin Müller Frottierwaren lassen keine Wünsche offen

Erwin Müller Frottierwaren überzeugen nicht nur mit herausragender Qualität, sondern auch mit ihrer Sortimentsbreite und -tiefe. Aus fast jeder Kollektion gibt es Gästetücher, Handtücher, Duschtücher, Liegetücher, Seiftücher und Waschhandschuhe in vielen verschiedenen Farben. Teilweise auch die dazu passenden Duschvorlagen und Badematten sowie Bademäntel. Besonders praktisch bei den Tüchern sind die beidseitigen Schlaufen zum Aufhängen. Viele Frottierartikel können zudem individuell mit Namen, Logo oder einem Wunschmotiv bestickt werden.

Erwin Müller Tischwäsche in allen Größen

Tischwäsche gehört zu den traditionellen Kompetenzbereichen von Erwin Müller. Die enorme Auswahl an Geweben, Designs und Größen lässt keine Wünsche offen. Von der Jacquard gewebten Baumwolltischdecke, über die elegante Damast Tischdecke bis hin zur Kunstfaser mit strahlendem Digitaldruck gibt es für jede gewünschte Tischgestaltung das Passende. Besonders praktisch sind die abwaschbaren und fleckabweisenden Tischdecken.

Tischdecken, Mitteldecken und Tischläufer gibt es in allen erdenklichen Größen. Und wenn doch nicht die Richtige dabei ist, kann sie auf Bestellung angefertigt werden. Auch Kissenhüllen, Tischsets und Stoffservietten sind bei einigen Kollektionen im selben Design erhältlich. Viele Stoffvarianten können auch als Meterware bestellt werden.

Qualitäts-Marke Erwin Müller in allen Wohnbereichen

Die Nachfrage nach Artikeln der Qualitäts-Marke Erwin Müller ist in den letzten Jahren steil angestiegen. Deshalb wurde die Auswahl auch bei Wohndecken, Kissen, Unterwäsche, Nachtwäsche und Homewear kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. Ganz neu sind Töpfe und Pfannen, Geschirr und Küchenutensilien.

Alle Artikel der Qualitäts-Marke Erwin Müller tragen das Siegel ” 5 Jahre Garantie” auf Material und Verarbeitung. Lieferanten müssen strenge Qualitätsvorgaben erfüllen. Mitarbeiter des Qualitätsmanagements “begleiten” die Produkte von der Auswahl der zu verarbeitenden Materialien über die Verarbeitung bis hin zur Produktion. Dabei werden sie von modernster Technik unterstützt, aber auch die persönliche Beurteilung mit Augen und Händen ist wichtig. Erst wenn alle Prüfkriterien erfüllt sind, darf das entsprechende Produkt den Namen Erwin Müller tragen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

