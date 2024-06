2,5GbE für Windows- und Linux-Computer: Die Solo2.5G PCIe-Karte von Sonnet

Die preisgünstige PCIe-Adapterkarte sorgt für 2,5-Gigabit-Ethernet-Konnektivität an Windows- und Linux-Computern mit PCIe-Kartensteckplatz

Irvine, Kalifornien, im Juni 2024 – Mit der Solo2.5G PCIe-Karte erweitert Sonnet sein umfangreiches Portfolio an Ethernet-Netzwerkadaptern um eine neue, kostengünstige Lösung für Desktop-Computer. Solo2.5G ergänzt ein 2,5G Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Dadurch werden superschnelle Datenübertragungen über die in den meisten Gebäuden bereits bestehende Ethernet-Netzwerkverkabelung ermöglicht.

Die Funktionen der Solo2.5G PCIe-Karte

Die flache 2,5-Gigabit-Ethernet-Adapterkarte für Windows- und Linux-Computer ist mit einem RJ45-Port sowie Link- und Aktivitäts-LED-Anzeigen ausgestattet. Dadurch bietet sie eine 2.5GbE-Verbindung über gängige Cat 5e (oder höherwertige) Kupferkabel über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Die Karte wird dazu einfach in einem Kartensteckplatz installiert. Sie verwendet Treiber der kompatiblen Betriebssystemsoftware.

Die Vorteile der Lösung

Viele moderne Desktop-PCs verfügen nur über einen gewöhnlichen Gigabit-Ethernet-Anschluss. In Verbindung mit einem 2.5GbE-Switch und einem mit 2.5GbE verbundenen Netzwerkspeicher steigert die Solo2.5G PCIe-Karte Datenzugriff und –sicherung um das 2,5-fache. Zugleich wird die MediaShare-Verbindung beschleunigt. So können mehr Personen bei geringerer Zeitverzögerung zusammenarbeiten. Das kann z.B. die Produktivität im Home-Office steigern. In Verbindung mit einer 2-Gigabit-Internetverbindung (erhältlich bei Google Fiber) erleben Gamer zudem ein flüssigeres Spielen mit weniger Verzögerung. Die Sonnet Solo2.5G PCIe-Karte bietet eine deutliche Leistungssteigerung, ohne dass die Verkabelung aufgerüstet werden muss. So lassen sich ältere Infrastrukturen einfach und kostengünstig optimieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Solo2.5G PCIe-Karte (Artikelnummer G2A5E-1X-E) ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 29,25 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen sind abrufbar unter:

www.sonnettech.com/product/solo25g-pcie-card

Weitere Informationen zu Sonnet sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel. +49 (0)151 188 09 288

a.weinholz@profil-marketing.com