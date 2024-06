Dennis Ewald neuer Head of Endpoint Management bei ADLON Intelligent Solutions GmbH

(Ravensburg im Juni 2024) Dennis Ewald (34) ist seit dem 15. Mai 2024 neuer Head of Endpoint Management des IT-Beratungsunternehmens Adlon Intelligent Solutions GmbH. Der erfahrene IT-Berater baut im Unternehmen den Bereich Modern Client Management weiter aus.

Dennis Ewald bringt über fünf Jahre Erfahrung im IT-Management mit, vor allem im Bereich Digital Workplace und Client-Management. Zuvor war er als IT-Consultant Modern Workplace bei einem anderen großen IT-Beratungsunternehmen, wo er Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Implementierung und dem Betrieb von Modern Endpoint Management beriet. Er ist ausgebildeter Fachinformatiker für Systemintegration.

„Wir freuen uns sehr, Dennis Ewald als neuen Head of Endpoint Management bei Adlon begrüßen zu dürfen. Er ist ein ausgewiesener Experte für digitale Arbeitsplätze und wird unser Angebot im Bereich Modern Client Management und Device as a Service weiter ausbauen. Mit seiner Erfahrung und seinem Know-how wird er unseren Kunden helfen, ihre Endgeräte effizient, sicher und benutzerfreundlich zu verwalten“, sagt Sebastian Eberle, Geschäftsführer von Adlon Intelligent Solutions.

Endpoint Management ist ein zentraler Bestandteil des Geschäftsbereichs Digital Workplace von Adlon. Es umfasst die Verwaltung von mobilen Endgeräten wie Laptops, Smartphones, Tablets oder Thin Clients, die den Mitarbeitern einen flexiblen und produktiven Zugang zu ihren digitalen Arbeitsumgebungen ermöglichen. Adlon bietet seinen Kunden eine ganzheitliche Betreuung der Endgeräte an. Nicht zuletzt mit einem Mietmodell Device as a Service. Dies umfasst den Kauf bzw. das Leasing, die Bestellung und Bereitstellung der Geräte sowie die Erstinstallation samt fortlaufende Verwaltung inklusive Swap-Prozess.

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter www.Adlon.de

