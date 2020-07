2schneidig ist Botschafter für „Deutschland singt“

Martin Rietsch alias 2schneidig ist Botschafter der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“. In diesem Jahr gedenken wir 30 Jahren Deutscher Einheit und 75 Jahren Freiheit. Am 3. Oktober ruft die Initiative daher deutschlandweit zu einer Danke-Demonstration auf. In Städten und Dörfern wird zeitgleich mit einem gemeinsamen Singen auf öffentlichen Plätzen ein Zeichen für Solidarität gesetzt.

Als Sänger und Rapper 2schneidig steht Martin Rietsch für tiefsinnige Texte und mitreißende Beats. Seine mehr als 1.500 Performances haben ihn nicht nur durch ganz Deutschland geführt, sondern auch auf vier Kontinente.

Als Botschafter der diesjährigen „Deutschland singt“-Initiative sagt Martin Rietsch: „Singen ist eine Sprache, die gemeinsame Empfindungen, Erinnerungen, Hoffnungen und Sehnsüchte artikuliert. Mit dieser starken Kraft wollen wir uns in Dankbarkeit an ein historisches Wunder erinnern und ein stimmgewaltiges Zeichen für Demokratie, Einheit und Frieden im Zeitgeschehen setzen.“

Martin Rietsch alias 2schneidig ist Botschafter für „3. Oktober – Deutschland singt“

Als Wertecoach ist Martin Rietsch seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche engagiert. Er ist Initiator von Projekten und Kampagnen zur Rassismus- und Gewaltprävention sowie zur Sucht- und Mobbingprävention. Mit seinem 2schneidig@school-Programm arbeitet er interaktiv und deutschlandweit für den Schutz und die Förderung von Heranwachsenden und sensibilisiert sie für Werte der Demokratie.

Sein langjähriges und vielfältiges Engagement fand bereits mehrfach Anerkennung durch Sozial- und Integrationspreise. Das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten ehrten seinen vorbildlichen Einsatz mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie Integration.

„Ich freue mich sehr, in einem besonderen Jahr wie diesem Botschafter für ‚3. Oktober – Deutschland singt‘ zu sein. Die Initiative kombiniert ganz lebensnah Musik mit Demokratiebildung. Ich bin gespannt auf all die kreativen Umsetzungen in den verschiedenen Teilnehmerorten“, so Martin Rietsch.

www.2schneidig.com