HCL Nummer 2 in HfS Top 10 bei agiler Software-Entwicklung

Auszeichnung für weltweite Führungsrolle und Fähigkeiten

Noida, Indien – 23. Juli 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde erneut für seine globale Führungsrolle und sein Können im Bereich agiler Software-Entwicklung ausgezeichnet. In einer kürzlich durchgeführten Bewertung durch HfS erreichte HCL in der Gesamtwertung Platz 2 von 18 untersuchten Akteuren.

Die Studie „HfS Top 10: Agile Software Development 2020“ hebt den kundenorientierten Ansatz von HCL mit Angeboten für Wertschöpfung und Service-Exzellenz hervor. HCL befindet sich unter den Top 3 in mehreren Bereichen, darunter Kundenergebnisse, Preisgestaltung & kommerzielle Modelle, Talentförderung & Strategie, Methodik & Ansatz sowie Vision für Investitionen. Durch seine flexible und reaktionsfähige Unternehmenskultur – unterstützt durch starke Talente, Preisgestaltung und kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur vollständigen Durchführung von agiler Entwicklung – ist HCL ein führender Anbieter von digitalen Transformationsdiensten.

Der Bericht würdigt auch die Übernahmen und Partnerschaften, das Lösungsportfolio und den globalen Maßstab von HCL in Bezug auf Agile-Fachleute und Lieferzentren, die seine starken Ausführungs- und Innovationsfähigkeiten ergänzen. Bei der Bewertung hat HfS die Technologieanbieter anhand einer strengen Methodik in drei Dimensionen bewertet: Stimme des Kunden, Fähigkeit zur Ausführung und Innovationsfähigkeit.

Über HCL Technologies

