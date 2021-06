30 Jahre Frankfurt-New York: Wichtige Flugverbindung von United Airlines feiert Jubiläum

Fünf Millionen Fluggäste auf über 22.000 Flügen

Die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines feiert ein besonderes Jubiläum: Seit genau 30 Jahren fliegt sie täglich nonstop von der Mainmetropole Frankfurt zum “Big Apple” New York. Dabei hat United (in früheren Jahren Continental) auf dieser Strecke seit 1991 auf mehr als 22.000 Flügen in beide Richtungen über den Atlantik fast fünf Millionen Passagiere befördert.

Aktuell startet der United-Flug UA 961 in Frankfurt vormittags um 11:05 Uhr und landet nach 8:10 Stunden am Newark Liberty International Airport um 13:15 Uhr Ortszeit. Auf dem Rückweg erfolgt der Abflug von New York/Newark um 19:40 Uhr mit Landung in Frankfurt am nächsten Morgen um 9:10 Uhr. Geflogen wird jeweils mit einem modernen Boeing 787 Dreamliner.

“Die United-Flüge zwischen Frankfurt und New York stellen eine wichtige Brücke zwischen Europa und den USA dar. Selbst während der Lockdowns in der Corona-Krise haben wir diese Strecke durchgehend bedient, da stets entsprechende Nachfrage bestand”, erläutert Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India & West-Africa. “Wir freuen uns daher sehr über das 30-jährige Jubiläum dieser bedeutenden Flugverbindung, zumal wir aktuell eine weiter steigende Nachfrage für unser gesamtes Flugangebot von Frankfurt in die USA verzeichnen.”

Mit ihrem umfassenden Flugplan ist United nicht nur die bedeutendste US-amerikanische Fluglinie in Frankfurt, sondern zählt auch zu den größten internationalen Airlines am Flughafen Rhein-Main. Von Frankfurt fliegt United derzeit jeden Tag nach New York/Newark, Chicago, San Francisco, Houston, Denver und Washington, DC. Ein zweiter täglicher Flug in die US-amerikanische Hauptstadt folgt im Juli 2021. Ab allen United-Drehkreuzen in den USA offeriert die Airline zahlreiche Anschlussverbindungen innerhalb Nordamerikas und nach Hawaii.

“Connecting People. Uniting the World.” Weitere Informationen gibt es auf united.com sowie über Twitter (@United), Instagram und Facebook. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

