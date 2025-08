30 Jahre Gangpferdemagie

Internationale Deutsche Meisterschaft im Gangreiten

28. bis 31. August 2025 in Aegidienberg: Vielfalt, Gemeinschaft und tolle Pferde

Gangpferdemagie im Jubiläumsjahr: 30. Internationale Deutsche Meisterschaft im Gangreiten

Vom 28. bis 31. August 2025 lädt die Internationale Gangpferdevereinigung e.V. (IGV) zur 30. Ausgabe der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Gangreiten (IDMG) nach Bad Honnef-Aegidienberg ein. Ausrichter ist der erfahrene Verein Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V., der mit Herzblut und Organisationstalent durch das Event führt.

Veranstaltungsort ist das traditionsreiche Gangpferdezentrum Aegidienberg (GPZ) – bekannt für seine rasseoffene Ausrichtung, professionelle Infrastruktur und einzigartige Lage im Siebengebirge. Turnierleiterin ist IGV-Vorsitzende Gertrud Fahlbusch, die auch die Verbindung zwischen Verband und Veranstalter herstellt.

Neue Deutsche Meistertitel im Gangpferdesport

Auf der Ovalbahn und in der Reithalle des GPZ messen sich die besten Reiter:innen und Pferde aus dem In- und Ausland. Die Meisterschaftstitel werden nach IGV-Reglement in sportlichen CUP-Prüfungen vergeben – darunter:

Sporttölt, Viergang, Trail, Rittigkeit, u.v.m.

Gesamtwertungen in den Klassen: Jugend A & B, Freizeit, Gaited Working Equitation (GWE)

Offen für alle – von Nachwuchs bis Freizeitfans

Neben dem Spitzensport bietet die IDMG auch Reitspaß für Einsteiger:innen und Freizeitreiter:innen. Fun-Prüfungen wie Champagner-Tölt, Kostümritt oder Trail an der Hand sorgen für Abwechslung. Zugelassen sind IGV-registrierte Reiter:innen mit Pferden aller Gangpferderassen – darunter Islandpferde, Aegidienberger, Paso Finos, Foxtrotter oder Rocky Mountain Horses.

Nachmeldungen sind weiterhin möglich:

https://nennung.igv-db.de

Ein Erlebnis für Besucher:innen – Eintritt frei

Das Turnier ist öffentlich und kostenfrei zugänglich. Gäste erwartet ein buntes Rahmenprogramm:

Rassepräsentationen

Kinderangebote

Verkaufsstände & Gastronomie

Jubiläumsfeier am Samstagabend

Sonderpräsentation „30 Jahre IDMG“ am Sonntag

Weitere Infos und Ausschreibungen:

www.gangpferdezentrum.de

www.igv-online.de

Veranstaltungsdaten auf einen Blick

Datum: 28.-31. August 2025

Ort: Gangpferdezentrum Aegidienberg, Peter-Staffel-Str. 20, 53604 Bad Honnef

Kontakt: Gertrud Fahlbusch gertrud@igv-online.de

Vereinsprofil: Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V.

Mitten im Siebengebirge beheimatet, setzen sich die Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. seit Jahren für einen vielfältigen und pferdefreundlichen Reitsport ein. Der Verein ist offen für alle, die Gangpferde lieben – vom ambitionierten Turnierreiter über Familien mit Kindern bis hin zu Freizeit- und Wiedereinsteigern. Ob Islandpferd, Aegidienberger, Paso Fino oder American Saddlebred Horse (ASH): Hier zählt das Miteinander von Mensch und Pferd.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Nachwuchsförderung. Kinder und Jugendliche erhalten altersgerechte, wertorientierte Anleitung im Umgang mit dem Pferd und werden schrittweise an Reittechnik, Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein herangeführt.

Die Gangpferdefreunde sind zudem erfahrene Gastgeber – unter anderem der 30. Internationalen Deutschen Meisterschaft im Gangreiten (IDMG), die 2025 auf dem Gelände des Gangpferdezentrums Aegidienberg ausgetragen wird. Die Veranstaltung verbindet sportliche Qualität mit regionaler Verwurzelung und lebendiger Vereinskultur.

