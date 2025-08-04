Jackery kooperiert mit Beatbot

Jackery, ein führender Anbieter tragbarer Energie- und Solarlösungen, geht eine Partnerschaft mit Beatbot ein – dem globalen Vorreiter für innovative, kabellose Poolreinigung – um den Alltag im heimischen Garten mit smarter Technologie und sauberer Energie einfacher, komfortabler und nachhaltiger zu gestalten.

Bekannt für seine Lösungen bei Off-Grid-Abenteuern, legt Jackery seinen Fokus nun verstärkt auch auf den heimischen Außenbereich aus. Die neue Zusammenarbeit mit Beatbot unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit – und zeigt, wie Solarenergie das Leben im Garten bereichern kann.

„Wir verwandeln alltägliche Gärten und Pools in intelligente, nachhaltige Wohlfühlorte. Durch die Partnerschaft mit Jackery zeigen wir, wie Technologie das Leben im Freien erleichtern kann – damit Familien weniger Zeit mit Hausarbeit verbringen und den Sommer in vollen Zügen genießen können“, sagt Edo Campos, Global PR-Manager bei Beatbot.

Im Zentrum der Kampagne stehen zwei starke Produkte: der Jackery Solar Generator 2000 v2, eine leistungsstarke und leise Energielösung zur Speicherung von Solarenergie für den flexiblen Einsatz, sowie die Beatbot AquaSense 2-Serie, eine intelligente, kabellose Poolreinigungslösung, die Pools zuverlässig sauber hält – ganz ohne feste Stromanschlüsse. Gemeinsam ermöglichen diese Technologien ein reibungsloses Outdoor-Erlebnis – von der automatisierten Poolpflege über stimmungsvolle Beleuchtung bis hin zu Musik und Gartenfesten. Ob beim Familiengrillabend oder beim entspannten Schwimmen: Jackery und Beatbot bringen kabellose Freiheit und volle Energie.

Die Kooperation steht zudem für einen wachsenden Trend: Immer mehr europäische Haushalte investieren in ein intelligenteres, umweltfreundlicheres Leben im Freien. Mit vereinten Kräften möchten Jackery und Beatbot noch mehr Familien dazu inspirieren, auf solarbetriebene Lösungen zu setzen, die Komfort, Technik und Nachhaltigkeit verbinden.

Bereit für die perfekte Poolzeit?

Im Zuge der Kooperation werden auf Instagram sowohl bei @jackery.de als auch @beatbot_de Sommer-Gewinnspiele und exklusive Angebote rund um das Leben im Garten folgen. Zudem gibt es im Newsletter-Abo des Jackery DE Onlineshops exklusive Rabattcodes.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

