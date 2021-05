312 Inspirationen: Mit 1-Minuten-Hacks zum WELTREKORD!

Am 30.05.2021 fand der vom bekannten Speaker und Autor Hermann Scherer initiierte 1. Internationale Zoom Hack Slam statt. Dabei stellte die Oldenburgerin Mareike Müller zusammen mit 311 anderen aus insgesamt 17 Ländern (u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Kroatien uvm.) in 4 Sprachen einen Weltrekord auf. In einer Minute sollten die Teilnehmer ihren besten Hack, ihre Herzensbotschaft oder Tipps & Tricks vorstellen, die sie aktuell bewegen. Dabei kamen verschiedene Impulse aus den Bereichen Medizin & Gesundheit, Finanzen, Spiritualität, Energie und vielen anderen zusammen.

Mareike Müller ist Expertin für Lebensfreude, Lebenslust und Krisenbewältigung und stellte vor, wie Burlesque die eigene Sinnlichkeit auf eine neue Weise erlebbar macht: “Besonders in Zeiten wie diesen können wir alle ein bisschen mehr Glanz & Glamour brauchen. Das geht auch im eigenen Wohnzimmer. Man muss nicht einmal besonders tanzen können. Es geht eher darum, die Emotionen wieder spürbar zu machen.”, so die ausgebildete psychologische & systemische Beraterin.

Auch wenn der Ursprung im erotischen Ausziehen liegt, steht bei ihr die Erfahrung, das Spüren des eigenen Körpers und die Verbindung zu sich selbst im Vordergrund. Ausziehen ist erlaubt, aber nicht notwendig!

Im Coaching hat sie sich auf Frauen spezialisiert, die durch Erkrankungen, Verluste, Trennungen o.Ä. die Verbindung zu sich und ihren Emotionen verloren haben und ihr Leben wieder mit mehr Leidenschaft füllen wollen. Die eigenen Bedürfnisse der Frauen stehen dort im Vordergrund. “Denn jede Frau ist schön und wertvoll und verdient es, geliebt zu werden. Vor allem von sich selbst! Selbstliebe ist der Schlüssel zu vielem.”, so Mareike Müller.

Perspektive mit Potenzial

Mareike Müller

Bahnweg 86

26127 Oldenburg

017655102796

coaching@perspektivemitpotenzial.de

http://www.personal-coach-oldenburg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.