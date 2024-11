360°-Licht für Profis mit der neuen AL10R Work von Ledlenser

Drei separat schaltbare Lichtpaneele und eine fünfstufig einstellbare Farbtemperatur: Die Laterne AL10R Work sorgt für Licht auf großen Baustellen und komplettiert das Portfolio für Industrie und Handwerk.

Solingen, November 2024 – Ledlenser erweitert sein Produktportfolio für Profis mit der Einführung der AL10R Work. Das leistungsstarke 360°-Licht leuchtet auch große Innen- und Außenbaustellen mühelos aus und ist dabei flexibel und robust. Mit dem Launch der AL10R Work wird Ledlenser zum Komplettanbieter für portables Licht in Industrie und Handwerk.

Flexible und robuste Rundumbeleuchtung für Baustellen

„Unsere AL10R Work ist mit einigen Besonderheiten ausgestattet“, berichtet Produktmanager Guido Geratz. „Der große Strahler hat drei separat schaltbare Lichtpaneele. Durch das Zu- oder Abschalten einzelner Paneele lassen sich Arbeitsbereiche ganz gezielt beleuchten – mit 360°, 240° oder 120°. So verdreifacht sich die Laufzeit nahezu und man spart wertvolle Energieressourcen ein. Außerdem lässt sich neben der Helligkeit auch die Farbtemperatur einstellen.“ So liefert die AL10R Work stets das passende Licht für verschiedene Arbeitsumgebungen. „Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Laterne via Hybrid Power sowohl per Akku als auch kabelgebunden zu betreiben“, so Geratz weiter. „Damit stellen wir sicher, dass Profis auch bei langen Schichten nie im Dunkeln stehen.“

Weitere Highlights der AL10R Work sind die gewohnt hochwertige und robuste Verarbeitung: Die Laterne ist gegen Staub und Wasser geschützt (IP67) lässt sich unkompliziert per Silikonhaken oder Gewinde montieren. Der abnehmbare Silikondiffusor sorgt für besonders homogenes Licht. Und: Mit dem separat erhältlichen Controller lässt sich die AL10R Work fernsteuern.

Ergänzung des professionellen Ledlenser-Portfolios

Mit der Markteinführung der AL10R Work rundet Ledlenser sein Angebot für Industrie und Handwerk ab: Ob Arbeitsleuchte, Baustrahler, Stirn- oder Taschenlampe – Profis aus allen Gewerken finden hier das passende Licht.

Die breite Produktpalette wird am Point of Sale (PoS) auf übersichtlichen Verkaufswänden präsentiert. Hier finden Kundinnen und Kunden mithilfe von Magnettafeln schnell das passende Licht für ihre Anforderungen. Zudem sorgt ein integrierter Touchscreen für umfassende Produktinformationen.

Die AL10R Work ist ab sofort im Ledlenser-Onlineshop und im Fachhandel erhältlich.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com