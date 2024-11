Luminea Home Control WLAN-Außen- und Innen-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

Temperatur- und Feuchtigkeitsabfrage per App – wetterfest & Smart-Home fähig

– Ideal für Außenbereiche und Feuchträume dank wetterfestem Gehäuse: IP65

– Datenlogger speichert Messdaten für 12 Wochen

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Messdaten-Abfrage und -Auswertung

– Daten-Abfrage auch per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

– Benachrichtigt Sie wenn die Messwerte Ihre einstellbare Komfortzone verlassen

Weltweite Informationen zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit über die App „ELESION“: Der WLAN Außen- & Innen-Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor von Luminea Home Control wird über WLAN mit einem mobilen Gerät gekoppelt, so dass jederzeit Zugriff auf die aktuellen Daten sowie die Werte der vergangenen Tage und Monate möglich ist.

Datenabfrage auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lassen sich Siri, Alexa und Google Assistant einrichten, um sich bequem über Temperatur und Luftfeuchtigkeit informieren zu lassen. Ein einfacher Sprachbefehl genügt!

Im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen einsetzbar: Dank des wetterfesten IP65-Gehäuses eignet sich das Thermo- und Hygrometer nicht nur für den Außenbereich, sondern auch für Waschküchen und andere Feuchträume. Auch in Innenräumen misst der Sensor zuverlässig das Raumklima.

Automatisierung im Smart Home: Über die App lassen sich verschiedene kompatible Geräte zentral steuern. Die Geräte lassen sich auch miteinander vernetzen. So kann beispielsweise eine Heizung eingeschaltet werden, sobald die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, oder ein Luftentfeuchter startet automatisch, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. So kann vollautomatisch für ein ideales Raumklima gesorgt werden

Kompatibilität mit Smart-Life- und Tuya-Systemen: Bereits vorhandene Smart-Home-Geräte, die über entsprechende Apps gesteuert werden, können problemlos integriert werden. Die ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel, so dass alle Geräte gemeinsam und auch über automatische Funktionen gesteuert werden können.

– Temperatur-Messbereich: -20 bis +60 °C

– Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 %

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Daten-Auswertung und Warnung bei Über- oder Unterschreiten von definierbaren Grenzwerten sowie bei niedrigem Batteriestand

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Datenabfrage per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten eines Klimagerätes bei bestimmten Temperaturen u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Wetterfestes Gehäuse nach IP65: ideal für Außenbereich und Feuchträume

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 12 Monate Laufzeit bei 30 Datenabfragen pro Tag

– Maße: 73 x 25 x 20 mm, Gewicht: 19 g

– Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor inklusive Trageband, Klebepad und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107439251

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7669-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7669-3044.shtml

