5-GbE-Netzwerk zum Spartarif: Der neue Solo5G™

Der neue USB-C®-Adapter ermöglicht 5 Gigabit Ethernet über die vorhandene Verkabelung

Irvine, Kalifornien, im Februar 2020 – Sonnet Technologies erweitert das Portfolio seiner kabelgebundenen Ethernet-Netzwerkadapter. Solo5G, der neue USB-3-Adapter für 5 Gigabit Ethernet (5GbE), bietet dank NBASE-T™ (Multigigabit)-Ethernet-Technologie 5GbE- und 2,5GbE-Netzwerkkonnektivität für eine breite Palette von Computern an. Damit ermöglicht er superschnelle Datenübertragungen über die Ethernet-Netzwerkverkabelung, die in den meisten Gebäuden ohnehin zur Infrastruktur gehört.

Die Funktionsweise

Der kompakte 5-Gigabit-Ethernet-Adapter für Mac®-, Windows®- und Linux®-Computer ist 1,5 Zoll breit, 3,25 Zoll tief und 0,7 Zoll hoch. Der Solo5G benötigt keinen Lüfter. Ausgestattet mit einem RJ45-Port unterstützt der Adapter 5GbE- und 2,5GbE (alias 5GBASE-T bzw. 2,5GBASE-T) Konnektivität über übliche Cat 5e (oder höherwertige) Kupferkabel in Entfernungen von bis zu 100 Metern. Der USB-Port des Adapters wird an einen USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt 3-Port des Computers angeschlossen und mit dem Bus mit Strom versorgt. Das ermöglicht einen bequemen, energieeffizienten und mobilen Betrieb.

Für wen diese Lösung wichtig ist

Weltweit werden für nahezu 100% der installierten Kabelinfrastruktur Kupferkabel Cat 5e und Cat 6 verwendet. Diese sind jedoch nur für eine Datenübertragung von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ausgelegt. NBASE-T-Ethernet wurde entwickelt, um die Geschwindigkeitskapazität weit über diese Grenze hinaus zu erhöhen. Solo5G von Sonnet nutzt diese Technologie, um Benutzern eine einfache und kostengünstige Lösung für eine schnellere Netzwerkverbindung zu Computern mit USB-Ports zu bieten – der am Häufigsten verwendeten Schnittstelle.

Die Vorteile der Lösung

Bei Verwendung mit einem Multigigabit-Ethernet-Switch oder einem 10-Gigabit-Ethernet-Switch mit NBASE-T-Unterstützung – einschließlich der Modelle von Buffalo, Cisco, Netgear, QNAP, TRENDnet und anderen – bietet der Sonnet-Adapter Leistungssteigerungen von 250 bis 425 Prozent der Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit. Dabei ist keine Modifizierung der Verkabelung erforderlich – Unternehmen entstehen somit keine zusätzlichen Kosten. Wenn die Anbindung an einen Multigigabit-Ethernet-kompatiblen Switch nicht möglich ist, unterstützt das Solo5G auch 1 Gb/s und 100 Mb/s Link-Geschwindigkeiten.

Was es einzigartig macht

Im Gegensatz zu anderen Multigigabit-Adaptern, die nur ein einziges Computer-Schnittstellenkabel beinhalten, enthält der Solo5G je ein 0,5 Meter langes USB-C-zu-USB-C- sowie ein USB-C-zu-USB-A-Kabel für den Anschluss an den Computer. Somit sparen Benutzer bei Bedarf die Kosten für den Kauf eines zweiten Kabels. Außerdem hat Sonnet als einziges Unternehmen ein einfach zu bedienendes Treiber-Installationsprogramm für Mac-Anwender entwickelt – für eine unkomplizierte Einrichtung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Solo5G 5-Gigabit-Ethernet-Adapter für USB-C (Artikelnummer SOLO5G-USB3) ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 109€ inklusive gesetzlicher MwSt. im Fachhandel erhältlich sowie bei amazon.de.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.sonnettech.com/product/solo5G/

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de

Video Link: https://www.sonnettech.com/product/solo5g/techspecs#videos Video Caption: Sonnet Solo5G™ USB-C to 5 Gigabit Ethernet Adapter Overview

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

