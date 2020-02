burgerme: 30 Prozent Umsatzwachstum in 2019

burgerme kann in seinem zehnten Jahr mit hervorragenden Zahlen aufwarten. Die beiden Gründer und Geschäftsführer Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz haben es geschafft, ein nationales Franchiseunternehmen mit einem Jahresumsatz von mittlerweile knapp 40 Millionen Euro aufzubauen. Der Gesamtumsatz stieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit burgerme eine der erfolgreichsten und wachstumsstärksten Systemgastronomien der Branche bleibt. Stephan Gschöderer freut sich: “Wir sind sehr stolz auf diese Zahlen. Burger sind von einem Trend zum Dauerbrenner geworden. Unser Konzept überzeugt immer mehr Menschen: beste, frisch zubereitete Burger, die in 30 Minuten von uns zum Kunden geliefert werden. Wir sind der Burger- und Lieferexperte in einem.”

Im Januar hat burgerme mit den Eröffnungen in Delmenhorst, Darmstadt und Regensburg die Marke von 50 Standorten in Deutschland geknackt und ist weiterhin auf Expansionskurs. “Ohne unsere Franchisepartner wäre dieser Erfolg nicht möglich. Sie sind das Aushängeschild von burgerme und mit ihrer Energie und dem Elan auch das Herz der Marke. Deswegen haben wir im letzten Jahr beschlossen, den Franchisepartner des Jahres auszuzeichnen. Rezan und Ozan Delfi haben in 2019 Herausragendes geleistet und sich den Titel durch ihr Engagement, die Eröffnung neuer Standorte und den hervorragenden Umsatz mehr als verdient”, erklärt Johannes Bankwitz. Die Zufriedenheit der Franchisenehmer spricht für sich. Das einzigartige Konzept bietet dank der hervorragenden Organisation wirtschaftlichen Erfolg und zugleich eine ausgewogene Work-Life-Balance. Und die Prognosen des Burger-Spezialisten stehen weiter ungebrochen auf Wachstum: Bis Ende 2020 will burgerme seinen hundertsten Grill eröffnen!

Premium-Burger und Premium-Delivery aus einer Hand, das ist die DNA von burgerme. Der Burger-Profi setzt auf die Erfolgsformel Frischegarantie plus Lieferzeitversprechen: Jeder Burger wird nach Eingang der Bestellung frisch zubereitet und innerhalb von 30 Minuten von den eigenen burgerme-Kurieren geliefert. So kommen die Burger stets heiß und die Pommes schön knusprig zuhause oder am Arbeitsplatz an. Sollte die Adresse außerhalb des Liefergebiets liegen, kann die Bestellung ganz einfach im nächsten burgerme-Store abgeholt werden.

Firmenkontakt

burgerme Franchise GmbH

Manfred Lugmayr

Maffeistraße 4

80333 München

089 / 458 140 180

m.lugmayr@burgerme.de

http://www.burgerme.de

Pressekontakt

kiecom GmbH

Sophie von Moy

Rosental 10

80331 München

089 23 23 62 0

vonmoy@kiecom.de

http://www.kiecom.de

Bildquelle: @ burgerme