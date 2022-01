5thIndustry digitalisiert die Wartung von Industrierobotern auf Basis von mobilen Applikationen

App-Experten entwickeln mit Wandelbots eine One-Stop-Lösung zur cloudbasierten Überwachung von Robotik-Anwendungen

Berlin, 12. Januar 2022 – Die Spezialisten von 5thIndustry GmbH und Wandelbots haben ihre Softwareentwicklungen im Bereich der Roboterwartung kombiniert, um eine durchgängige Lösung für Industrieunternehmen zu ermöglichen. Wandelbots lieferte dafür ihren agnostischen „Robot Fleet Monitor“, mit dem Anwender auf roboterspezifische digitale Zwillinge, Visualisierungen und Analysen zugreifen können, um Probleme zu identifizieren und die Produktivität jeder Roboterzelle zu steigern. Dies kombinierte 5thIndustry mit ihrer 5i.Maintenance App, welche die Aufgabe der Roboterwartung digitalisiert und in Echtzeit Statusmeldungen an die Produktionsmitarbeiter liefert. Das Ergebnis: Eine One-Stop-Lösung, mit der die gesamte Flotte von 6-achsigen Industrierobotern von einem Ort aus überwacht werden kann.

Wandelbots bietet mit seiner No-Code Robotic Plattform eine herstellerunabhängige Softwarelösung an, die es Anwendern vereinfacht mit Industrierobotern zu arbeiten. Die Software-Plattform „Robot Fleet Monitor“ ermöglicht es Entwicklern, ihre Software auf der Basis eines hardware-agnostischen Frameworks zu erstellen, die gewährleistet, dass mobile Applikationen für alle gängigen Roboter anwendbar sind.

Intelligente App kombiniert mit Software-Robotik-Plattform

Die Lösung kombinierte 5thIndustry mit ihrer 5i.Maintenance App, welche den gesamten Instandhaltungsworkflow in Industrie-Unternehmen digitalisiert – von der Störungserfassung, und -bearbeitung bis hin zur nachträglichen Auswertung. Die Störungen können sowohl von den Mitarbeitern oder aber digital direkt über die Roboter und Maschinen registriert werden.

Hintergrund der Zusammenarbeit war, dass der typische Workflow für die Wartung und Instandhaltung in Fabriken meist noch komplett analog abläuft. Aufgaben werden manuell gemeldet, Arbeitsberichte auf Vordrucken erfasst und dann später in ein System nochmals manuell eingepflegt. „Dies kostet viel Zeit, ist nicht nachhaltig und erschwert vor allen Dingen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, da die Daten vergangener Störungen oftmals nicht mehr zur Verfügung stehen und auswertbar sind“, so Sebastian Schumann, CTO bei der 5thIndustry GmbH.

Roboter melden selbstständig Prozessunterbrechungen

Die Lösung wurde wie folgt erstellt: Wandelbots bietet einen Fleetmanager, mit dem man eine ganze Flotte von 6-Achs-Industrie-Robotern von einem Ort aus beobachten kann. Dazu werden Daten über ein Edge-Gerät in die Cloud geschickt. Dadurch ist automatisch feststellbar, ob zum Beispiel ein Nothalt, eine Prozessunterbrechung ausgelöst oder eine Kraftgrenze überschritten wurde. Der Fleetmanger hilft die Daten zu visualisieren und zu überwachen. Bei Überschreitungen werden Nachrichten z.B. via E-Mail oder Whatsapp versandt. Der Fleetmanager wurde mit der Instandhaltungs-Management-Anwendung 5i.Maintenance verknüpft, sodass Roboter quasi selbst Instandhaltungsbedarfe melden können, ohne dass manuelle Eingaben notwendig sind. „Dies gelingt durch die clevere Nutzung der Schnittstellen, die unsere moderne Cloudlösung bietet“, so der CTO.

Sämtliche Informationen auf einen Blick – durch eine App

Für die Mitarbeiter in der Produktion und Instandhaltung bedeutet dies: Mit einer einzigen App können sie auf alle instandhaltungsrelevanten Vorgänge zugreifen. Alle Störmeldungen – gleich, ob von Robotern, Maschinen oder Mitarbeitern erfasst – sind auf einen Blick zu erkennen und können effizient abgearbeitet werden. Technische Informationen wie Wartungspläne oder Bedienungsanleitungen sind kontextbasiert direkt aus der App im Zugriff. Und das jederzeit von jedem Ort.

Digitalisierung steigert Produktivität und Zufriedenheit – die Fabrik der Zukunft

„Dies ist unsere Vision der Fabrik der Zukunft im Kontext von Industrie 5.0: Mitarbeiter werden von manuellen, repetitiven Tätigkeiten entlastet – diese Aufgaben übernehmen intelligente Softwarelösungen. Die effiziente und einfache Interaktion des Menschen mit maschinengenerierten Daten – in unserem Beispiel Störmeldungen vom Roboter – machen es möglich, weitere Produktivitätspotenziale zu heben und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern“, so das Fazit von 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Über Wandelbots

Wandelbots befähigt jeden, mit einfach zu bedienenden Softwarelösungen, Roboter zu nutzen. Es bietet die weltweit einfachste Lösung zur Programmierung von Robotern – Wandelbots Teaching – und ein einheitliches Robotik-Software-Framework für Entwickler – die Wandelbots Platform. 2017 gegründet, beschäftigt Wandelbots heute mehr als 140 Mitarbeiter aus 17 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dresden. Roboter von Universal Robots & Yaskawa bei Kunden wie BMW, Hella, 3M, VW, Frauenhofer, Schaeffler, Rotop und Infineon laufen auf Wandelbots. Das Unternehmen glaubt, dass sich die Welt zum Besseren verändern wird, wenn sich die Menschen auf ihre Kreativität konzentrieren und monotone Arbeit an Roboter abgeben. Weitere Informationen über Wandelbots finden Sie unter http://wandelbots.com/de

