Mehr als 150 Neueinstellungen für 2022 geplant

Click&Boat verstärkt sein Team, um das beschleunigte Wachstum zu unterstützen

Mit dem Erfolg der Plattform, die weltweit über eine Million Nutzer miteinander verbindet, ist das Click&Boat-Team mehr denn je im Aufwind. Der Einstellungsplan mit mehr als 150 offenen Stellen in Paris, Marseille, Barcelona und Miami wird das weltweite Wachstum der führenden Plattform für Bootsvermietungen beschleunigen. Dies kündigt Click&Boat an, sechs Monate nachdem Permira und die Boats Group in das Unternehmen eingestiegen sind, mit dem Ziel, den größten globalen digitalen Akteur in der Freizeitschifffahrtsbranche zu schaffen.

Zu den neuen Stellen gehören Lead Developer, Cruise Advisors, Customer Service Manager, Marketing Manager und Tech Recruiter, die die Möglichkeit haben, an Bord zu kommen. Click&Boat ist inzwischen in mehr als 50 Ländern vertreten und vermittelt die Leidenschaft für das Meer. Dieser Ansatz beginnt bereits intern, indem jedem Mitarbeiter der Gruppe die Möglichkeit gegeben wird, einen Bootsführerschein zu absolvieren.

100% angestrebtes Wachstum bis 2022

Click&Boat, Spitzenreiter in der Entwicklung des Bootsverleihs in Europa, strebt für 2022 ein Wachstum von 100 % an und beschleunigt seine Entwicklung auf dem amerikanischen Markt, auf dem es mehr als 10 Millionen Boote gibt.

Auch die Frühbuchungen zum Jahresende, die im letzten Quartal 2021 auf dem deutschen Markt registriert wurden, sind deutlich gestiegen: + 220 % im Jahresvergleich. Die Folgen der Pandemie haben den Markt der Freizeitschifffahrt beeinflusst. So gehen die Trends auf dem Wasser hin zu Staycations im eigenen Land, z.B. durch Hausboot Urlaub auf der Mecklenburgischen Seenplatte.

Die französische Unternehmens-Gruppe Click&Boat ist Marktführer im Bereich der Bootsvermietung. Sie wurde 2013 von Jérémy Bismuth und Edouard Gorioux gegründet, um Bootsbesitzern und potenziellen Kunden auf ihrer Internet-Plattform eine risikofreie Ver- und Anmietung zu ermöglichen. Mittlerweile gehören drei weitere Firmen aus dem nautischen Bereich zu Click&Boat: Nautal, Oceans Evasion und Scansail. Insgesamt beschäftigt die Gruppe 200 Mitarbeiter und hat eine Flotte von 45.000 Booten weltweit im Portfolio, wobei etwa eine Million User das Angebot von Click&Boat nutzen.

