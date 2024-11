7. BCO Conference in Hamburg: Aus Xstaff wird shiftX

Digitalisierung und nachhaltiger Hinterlandverkehr im Fokus

„Bessere Daten für bessere Entscheidungen“ – dies ist das wichtigste Ziel bei der Digitalisierung der Supply Chain für fast die Hälfte (42 Prozent) der über 100 Teilnehmer an der diesjährigen BCO Conference. Die im Veranstaltungsort, der historischen Kaffeebörse in der Hamburger Speicherstadt, digital durchgeführte Umfrage ergab zudem, dass eine akkurate Planung, verbunden mit einem besseren Forecast, für 28 Prozent im Rahmen der Digitalisierung Priorität hat. Für den Zugang zu Echtzeitdaten (20 Prozent) und Kostentransparenz (acht Prozent) votierten deutlich weniger Teilnehmer.

Zum Hintergrund: Die BCO Conference findet jährlich an wichtigen europäischen Hafenstandorten statt und gilt als wichtiger Branchenevent für Beneficial Cargo Owners (BCO). Der Begriff bezeichnet den eigentlichen Eigentümer einer Ware, der die Kontrolle über den gesamten Transportprozess übernimmt. Veranstaltet wird die Konferenz von shiftX (vormals Xstaff), einem globalen Netzwerk von BCOs, das gemeinsam Lösungen, wie beispielsweise die Bündelung von Warenströmen, für die Herausforderungen der Lieferketten entwickelt.

74 Prozent der Datenattribute bereits digitalisiert – aber noch Luft nach oben

Nach Eröffnungsbeiträgen von Jens Meier (CEO Hamburg Port Authority) und Nils Kahn (Managing Director MSC Germany) stand das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt. Dave van Diggele von der Digital Container Shipping Association (DSCA) mit Sitz in Amsterdam, verwies darauf, dass in der Containerschifffahrt bereits 74 Prozent der anfallenden Datenattribute standardisiert seien, was einem 92-prozentigem Anteil am gesamten Datenfluss entspreche. Datenattribute definieren die verschiedenen Merkmale oder Eigenschaften von Daten und helfen dabei, sie besser zu organisieren und zu analysieren. Allein zwischen den Jahren 2020 und 2023 habe sich die Anzahl der standardisierten Datenattribute verdreifacht, so van Diggele – gleichwohl bleibe noch Luft nach oben.

Cloudlösung sorgt für Effizienzvorteile

„Digitize to Collaborate“ lautet das Motto des Hamburger IT-Dienstleisters Logward. CEO Jonas Krumland stellte dazu die neue Kooperation mit shiftX vor: Auf Basis einer Cloud-Plattform sollen beim Tender-, Transport- und Allocation-Management künftig deutliche Effizienzvorteile geschaffen werden. Logward bringt dazu seine digitale Expertise ein, insbesondere im Bereich Transport- und Kapazitätsmanagement, was eine transparente Planung und Überwachung der Lieferketten möglich macht.

Verkehrsverlagerung funktioniert immer noch nicht

Jenseits von digitalen Lösungen und Trends standen aber auch „klassische“ Transportherausforderungen im Fokus der BCO Conference. Unter Leitung von Stephan Schiller, Managing Partner von shiftX, diskutierten Gerhard Oswald (Beratungsunternehmen GoMultimodal, Hamburg), Anisa Rizvanolli (Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML, Hamburg) und Malte Siegert (NABU Hamburg) über die Möglichkeiten umweltfreundlicher Hinterlandverkehre im Zeitalter des Klimawandels. So wies Oswald darauf hin, dass das eher negative Image der Bahn im Personenverkehr nicht zwangsläufig auf den Güterverkehr zu übertragen sei: Mit dem „Albatros-Express“-Netzwerk werde Mitteleuropa im Güterverkehr seit vielen Jahren erfolgreich per Schiene auf der Nord-Süd-Achse miteinander verbunden.

Für Malte Siegert steht dagegen fest: Die immer wieder propagierte Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene funktioniere europaweit immer noch nicht, die Emissionen aus den Lkw-Verkehren seien unverändert hoch. Es liege zuallererst an der Politik, dies zu ändern, weniger an den Unternehmen.

Anisa Rizvanolli plädierte dafür, Ladungsströme noch stärker zu bündeln, so wie es shiftX vormache, und dabei auch Umweltvorteile zu erzielen. Smarte Lösungen seien hier gefragt. Und wenn auch die Infrastruktur oft alt und marode sein: Die Potenziale der Binnenschifffahrt dürften bei Hinterlandverkehren nicht vergessen werden.

Aus Xstaff wird shiftX

Im Rahmen der mittlerweile 7. BCO Conference verkündeten die beiden Managing Partner und Veranstalter Antonios Rigalos und Stephan Schiller den Namenswechsel von Xstaff zu shiftX: „Mit dem neuen Namen wollen wir uns noch stärker als „Shifter“ in der Logistik positionieren, in dem wir für BCOs mit unserem Netzwerk Synergien, wettbewerbsfähige Konditionen und verlässliche Kapazitäten in einem immer komplexer werdenden Transportmarkt schaffen.“

Über shiftX GmbH

Die shiftX GmbH wurde auf Initiative von COOP Schweiz und der belgischen Colruyt-Gruppe als internationales Logistik-Einkaufsnetzwerk gegründet. shiftX führt Verhandlungen mit Reedereien und anderen Logistikdienstleistern und hilft den Mitgliedern des Netzwerks, ihre Lieferketten durch Bündelung der Kräfte zu optimieren. Das Netzwerkportfolio umfasst über 50 Netzwerkdienstleister in Europa und Asien und hat Büros in Düsseldorf, Hamburg, Kattowitz und Hongkong. Das Motto lautet: „Es ist die Stärke der Allianz, die uns auszeichnet und uns in die Lage versetzt, Ziele zu erreichen, die für einzelne Unternehmen eine Herausforderung darstellen würden. Gemeinsam sind wir einfach stärker.“

