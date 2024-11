Simovative schafft einen neuen Standard für Hochschulprozesse an der HWR Berlin

Digitalisierung auf dem Campus

Berlin, 15. November 2024 – Mit dem erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Digitalisierungsprojekts haben die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) und die Münchner Simovative GmbH gemeinsam ein wegweisendes Campus Management System eingeführt. Der Projektabschluss am Mittwoch, den 30. Oktober markiert einen bedeutenden Fortschritt in der digitalen Transformation der Hochschulverwaltung.

Mit dem neuen Campus Management System acadamyFIVE von Simovative, das Altsysteme ersetzt, stellt sich die HWR zukunftsorientiert auf und steigert die digitale Erreichbarkeit für Studierende und Mitarbeitende. Der Abschluss des Projekts bringt erhebliche Vorteile in Verwaltung, Automatisierung und Nutzerfreundlichkeit für über 11.000 Studierende, 800 Dozierende und 100 Mitarbeitende der HWR.

Die Simovative GmbH, die seit mehr als 22 Jahren erfolgreich auf die Digitalisierung von Hochschulprozessen spezialisiert ist, setzte das Projekt von der Planung bis zur Implementierung erfolgreich um. Die neue Plattform academyFIVE deckt alle wesentlichen Abläufe von der Zulassung über die Studierendenverwaltung bis hin zur Kurswahl und Verwaltung der Abschlussprüfungen ab.

Die Herausforderung des Projekts lag u.a. in der Anbindung und Migration der Daten aus drei verschiedenen IT-Systemen bei laufendem Hochschulbetrieb. Ein Großprojekt wie dieses setzte eine enge Abstimmung zwischen Simovative und der HWR sowie und ein hohes Maß an Koordination voraus. „Mit acadamyFIVE hat die HWR Berlin nun eine zukunftssichere, skalierbare Lösung, die den Ansprüchen moderner Bildungsinstitutionen gerecht wird“, so Torsten Fürbringer, Gründer und CEO von Simovative.

Neben der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen stellt das neue System eine sichere Grundlage für zukünftige Anforderungen dar. Optimierungen sind bereits in Planung, um den digitalen Campus der HWR weiter auszubauen.

Die Simovative GmbH mit Sitz in München ist seit mehr als 22 Jahren ein führender Anbieter für digitale Transformation und Campus-Management-Systeme für Hochschulen. Mit acadamyFIVE bietet das Unternehmen eine leistungsfähige, cloudbasierte Lösung, die Hochschulen in ihrer Entwicklung zu digitalisierten und datenorientierten Einrichtungen unterstützt.

Firmenkontakt

Simovative GmbH

Agata Heinzle

Landsberger Straße 110

80339 München

+49 (89) 189312 00

+49 (89) 189312 029



https://www.simovative.com

Pressekontakt

Wordfinder PR

Katrin Kammer

Osterbrooksweg 35

2286 229 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92-14

+49 (0)40 840 55 92-29



https://wordfinderpr.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.