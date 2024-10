77% des B2B-Traffics kommt von Webseiten: Neue Erkenntnisse zum Suchmaschinenmarketing von SEMZen

Suchmaschinenmarketing (SEM) steigert den B2B-Traffic erheblich. SEMZen erklärt, wie Unternehmen mit SEO und SEA mehr Leads und Erfolge erzielen.

Candelaria, Spanien – Die Digitalagentur SEMZen, spezialisiert auf Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO), beleuchtet in ihrem Blogartikel die Bedeutung von Suchmaschinenmarketing (SEM) für den Geschäftserfolg von B2B-Unternehmen.

Laut einer aktuellen Studie stammen 77 % des gesamten B2B-Traffics von Suchmaschinen.

Dieser Anteil verdeutlicht, dass für die Vermarktung von informationsintensiven Angeboten über Suchmaschinen im Vorteil ist.

Denn wenn Interessenten sich über eine Suchanfrage einem Thema nähern, haben sie bereits proaktiv Informationsgewinnung angestoßen.

Also ist dieser Moment der beste Zeitpunkt, um das unternehmerische Informationsangebot dem Interessenten vorzustellen.

Daher ist es für Unternehmen entscheidend, ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen zu optimieren. SEMZen zeigt auf, dass nicht nur bezahlte Anzeigen (SEA) wichtig sind, sondern vor allem auch die organische Sichtbarkeit, die durch gezielte SEO-Maßnahmen erreicht wird.

Oliver Jordanov, Geschäftsführer von SEMZen, erklärt: „Unternehmen, die Suchmaschinenmarketing systematisch in ihre Strategie integrieren, können nicht nur den Traffic auf ihrer Webseite steigern, sondern auch gezielt qualifizierte Leads generieren. Dies führt zu mehr Geschäftsabschlüssen und einem nachhaltigen Geschäftserfolg.“

