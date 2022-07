8-TÄGIGE MITTELMEER-KREUZFAHRT MIT DER COSTA TOSCANA VON REISEAUFSEE.DE

Wenn Sie auf der Suche nach einer unvergesslichen Reise sind, ist diese Kreuzfahrt genau das Richtige für Sie.

Was bekommen Sie, wenn Sie ein tolles Schiff mit unglaublichen Reisezielen kombinieren? Wir sagen es Ihnen!

Die Costa Toscana ist ein neues Schiff, das Sie auf eine Reise durch die schönsten Meere Europas mitnimmt und Ihnen das Gefühl gibt, königlich zu sein. Dieses Schiff hat alles, was man sich wünschen kann: 5-Sterne-Service, fantastisches Essen und eine Lounge mit Billardtisch. Außerdem gibt es viel Platz zum Entspannen, darunter ein Außendeck mit Whirlpool und vielem mehr.

Unsere 8-tägige Kreuzfahrt mit der Costa Toscana ist eine Mittelmeerkreuzfahrt, die von Savona aus startet und nach Savona zurückkehrt und durch die wunderschöne italienische Landschaft führt. Eine großartige Möglichkeit, einige der schönsten Gegenden Italiens zu sehen und gleichzeitig den Komfort eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes zu genießen.

Und das zu einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem wenn man bedenkt, dass Sie sieben Übernachtungen an Bord sowie alle Mahlzeiten und Unterhaltungsangebote erhalten. Allein das Essen ist den Eintrittspreis wert – wir haben ein Restaurant mit vollem Serviceangebot, einen legeren Buffetbereich für entspanntes Essen oder um schnell etwas zu essen, bevor Sie auf Entdeckungstour gehen, und sogar einen Grill, wo Sie Burger oder Hot Dogs bekommen können, wenn Sie sie wollen (und wir wissen, wie sehr die Leute das lieben).

Wir von reiseaufsee.de sind der Meinung, dass diese Route Mittelmeerroute eine unserer bisher besten ist!

Buchen Sie Ihre Kreuzfahrt jetzt, bevor es zu spät ist! Wenn Sie also auf der Suche nach einer entspannenden und luxuriösen Kreuzfahrt sind, sind Sie auf der Costa Toscana genau richtig. Sehen Sie sich nur diese Annehmlichkeiten an:

– Ein privater Balkon mit Panoramablick auf das Meer und die Berge

– kostenloses Wi-Fi in der gesamten Kabine

– 24-Stunden-Zimmerservice Eine

– Auswahl an Aktivitäten an Bord, um Sie zu unterhalten

– Einschließlich Kino

– Fitnesscenter und mehr!

Und das ist erst der Anfang! Und das Beste daran? Das alles gibt es schon ab 579 EUR pro Person für eine 8-tägige Kreuzfahrt von Savona nach Savona.

Buchen Sie jetzt Ihre Kreuzfahrt unter: 8 tägige Kreuzfahrt auf der Costa Toscana

Anbieter von Internetdienstleistung wie Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinen Marketing, Social Media Marketing, Online PR.

Firmenkontakt

Joe Rahn – Online Marketing Management & Coaching

Joe Rahn

Firreler Strasse 35

26835 Hesel

04946-8998555

mail@joerahn.com

http://www.joerahn.com

Pressekontakt

Joe Rahn – Online Marketing Management & Coaching

Joachim Rahn

Firreler Strasse 35

26835 Hesel

049469169993

mail@joerahn.de

http://www.joerahn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.