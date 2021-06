8Pack Hypercube MK2: Handverlesen und extrem übertaktet

Jetzt NEU bei Caseking

Handverlesen, wassergekühlt und extrem übertaktet: der 8Pack Hypercube MK2

Berlin, 18.06.2021

Der Hypercube ist zurück. Bekannt für seine erstklassige Gaming-Performance hat sich das Original einer vollständigen Umwandlung unterzogen, um den neuesten technologischen Innovationen gerecht zu werden, die 2021 zu bieten hat. Diese Bestie ist der ultimative Gaming- und Streaming-PC. Ausgestattet mit Hardware von AMD, NVIDIA und ASUS hat 8Pack keine Mühen gescheut: Er hat jede Komponente persönlich ausgewählt, die CPU gebinnt und den Rechner bis zum Anschlag übertaktet – ein Champion gebaut von einem Overclocking-Champion. Jetzt bei Caseking bestellen!

Das vollständig montierte System bietet erstaunliche Gaming-Leistung und eine umfangreiche Custom-Wasserkühlung, verpackt in einen kompakten Midi-Tower. Das Seitenteil aus Temperglas gibt den Blick auf die luxuriöse Hardware frei und in die Front ist eine individuell angefertigte Distro-Plate eingelassen. Ein wahrlich einzigartiger Build. Aber keine Traummaschine wäre ohne RGB vollkommen. Deshalb ist dieser Gaming-PC mit einstellbaren LED-Strips und Light-Boxes ausgestattet, die dein Gaming-Setup in allen Farben erstrahlen lassen.

Verleihe deinen AAA-Spielen die 8Pack-Power mit mehr Bildern pro Sekunde, höherer Auflösung und geringeren Latenzen. Spiele in 4K und noch höheren Auflösungen und erlebe jedes Mal grandiose Performance. Alle Komponenten wurden sorgfältig ausgewählt und gründlich getestet, um dem Silizium die bestmögliche Leistung für deine Spiele zu entlocken. Und das Beste daran: 8Pack hat dir bereits die schwierigste Arbeit abgenommen, indem er diesen Koloss für dich zusammengestellt hat. Du brauchst ihn nur noch einschalten, dich zurücklehnen und das Wunderwerk genießen.

Was den Hypercube von anderen Gaming-PCs unterscheidet, ist sein komplett einzigartiger Wasserkühlungskreislauf. Entworfen, um deine Hardware ihre volle Leistung entfalten zu lassen, bleibt der Hypercube stets kaum wahrnehmbar. Dieser elitäre Gaming-PC setzt zur Kühlung des gesamten Systems auf individuell angefertigte Distro-Plates und Hard-Tubes. Lass dich von allen beneiden, während dein PC auf 8Pack-typisch niedrigen Temperaturen läuft.

Die Specs und Features des Hypercube MK2 im Überblick:

-Übertakteter und wassergekühlter Midi-Tower-PC von Champion-Overclocker 8Pack

-Vorselektierte AMD Ryzen 9 5900X CPU mit dynamischer Übertaktung für maximale Leistung

-Übertaktete NVIDIA GeForce RTX 3090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock

-Team Group 8Pack Edition 32 GB (2×16 GB) DDR4-3600 Dual Channel Kit

-ASUS ROG Crosshair VIII Formula Mainboard

-2x 2 TB WD Black SN850 NVMe-SSDs

-Individuell von 8Pack angefertigte Distro-Plate und Light-Box

-Atemberaubende RGB-Beleuchtung zur Vollendung der Hypercube-Ästhetik

-Custom-Wasserkühlung von EKWB

-individuell gesleevte Kabel von Pexon

Mit dem AMD Ryzen 9 5900X Prozessor lässt der 8Pack Hypercube MK2 seine Gaming-Muskeln spielen. Die High-End-CPU mit 12 Kernen und 24 Threads wird von 8Pack per PBO2 übertaktet. Dynamische Profile passen Leistungs- und Spannungswerte automatisch an. Diese Methode bietet einen hervorragenden thermischen Spielraum, da automatisch die Kerne ausgewählt werden, die am besten geeignet sind. Nur etwa 40 % der Prozessoren werden den hohen Standards von 8Pack gerecht.

Planung und Konstruktion eines waschechten 8Pack-PCs sind ein langer und beschwerlicher Prozess, an dessen Ende ein wahrlich maßgeschneiderter Superrechner steht. Die Kombination aus handverlesenen Komponenten und jahrelanger Erfahrung an der Weltspitze der Übertakter-Szene ermöglichen es 8Pack, monumentale Rechner jenseits jeden Standards hervorzubringen.

Der 8Pack Hypercube MK2 bei Caseking:

www.caseking.de/hypercube-mk2

Der 8Pack Hypercube MK2 ist ab 10.999,90 Euro bei Caseking bestellbar und wird dann einzeln für dich zusammengebaut. Dabei können gerne deine individuellen Modifikationswünsche und Änderungsvorschläge berücksichtigt werden.

