A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH bietet mit LYRAPHONE datenschutzkonforme KI-Telefonie für den Mittelstand an

A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH bietet mit LYRAPHONE eine datenschutzkonforme KI-Telefonlösung für Mittelstand, Behörden und Arztpraxen.

Schlüchtern / Gelnhausen / Berlin – Die A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH erweitert ihr Portfolio im Bereich der KI-Transformation und bietet als Partner der europäischen Plattform LYRANEX die innovative KI-Telefonlösung LYRAphone an. Die Lösung ermöglicht Unternehmen eine effiziente, skalierbare und datenschutzkonforme Automatisierung ihrer telefonischen Kommunikation und richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, Arztpraxen, Behörden und weitere regulierte Branchen.

LYRAphone ist Teil der KI-Plattform LYRAnex ( www.lyra-ai.eu), die gemeinsam mit Sislak Design (www.sislakdesign.de) entwickelt wurde. Ziel der Initiative ist es, Künstliche Intelligenz praxisnah, rechtskonform und wirtschaftlich sinnvoll im europäischen Mittelstand zu etablieren. Die Lösung erfüllt die hohen Anforderungen des deutschen Datenschutzes und unterstützt sowohl Inbound- als auch Outbound-Telefonie.

„Mit LYRAphone schaffen wir eine Brücke zwischen technologischer Innovation und praktischer Anwendbarkeit im Alltag von Unternehmen und Institutionen“, erklärt Tim Alexander Otto Häußermann, Geschäftsführer der A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH. „Unser Anspruch ist es, KI nicht nur zugänglich zu machen, sondern sie messbar wirksam in Organisationen zu verankern.“

Durch den Einsatz der KI-Telefonie können Unternehmen ihre Erreichbarkeit verbessern, Mitarbeitende entlasten und Kommunikationsprozesse effizienter gestalten. Besonders in Branchen mit hohem Anrufaufkommen und sensiblen Daten bietet LYRAphone eine zukunftsweisende Lösung, die rund um die Uhr verfügbar ist und höchsten Datenschutzanforderungen entspricht.

Die Partnerschaft mit Sislak Design unterstreicht den Innovationscharakter der Plattform. Das Unternehmen wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung als „Business Innovator“ ausgezeichnet und steht für nutzerzentrierte sowie skalierbare Technologielösungen.

Mit LYRAPHONE positioniert sich die A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH als strategischer Partner für die KI-Transformation im Mittelstand. Während LYRANEX die technologische Grundlage bereitstellt, begleitet das Unternehmen Organisationen bei der Einführung, Integration und Skalierung der Lösung in konkreten Anwendungsfeldern. Die MAVEX GmbH aus Berlin unterstützt die Initiative ergänzend als Partner und Co-Founder von LYRAnex im Transformationsumfeld.

Über die A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH

Die A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH ist eine unternehmerisch geprägte Strategie- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf die Entwicklung, Transformation und Skalierung von Unternehmen und Geschäftsmodellen. Mit Wurzeln bis ins Jahr 1924 verbindet das Unternehmen Tradition mit Innovation und unterstützt Organisationen dabei, moderne Technologien wirksam in ihre Strukturen zu integrieren.

Über LYRANEX

LYRANEX ist eine europäische Plattform für KI-Transformation im Mittelstand. Sie bündelt Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Prozessoptimierung und intelligente Assistenzsysteme und verfolgt das Ziel, Künstliche Intelligenz praxisnah und rechtskonform in Unternehmen zu implementieren.

Weitere Informationen: https://lyra-ai.eu

Über Sislak Design

Sislak Design ist Co-Founder der Plattform LYRANEX und wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung als „Business Innovator“ ausgezeichnet. Das Unternehmen steht für innovative, nutzerzentrierte und skalierbare Technologielösungen.

Weitere Informationen: https://www.dup-magazin.de/voices/deutsches-innovationsinstitut-zeichnet-sislak-design-als-business-innovator-aus

A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH – Zukunft aus Tradition

Die A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH ist eine unternehmerisch geprägte Strategie- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf die Entwicklung, Transformation und Skalierung von Geschäftsmodellen. Das Unternehmen verbindet klassische unternehmerische Werte mit moderner Technologiekompetenz, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und digitale Systeme.

Im Zentrum steht die Frage: Unter welchen Bedingungen können Organisationen nachhaltig wachsen und wirksam handeln? Daraus entwickelt die Gesellschaft konkrete Lösungen – von der strukturellen Neuausrichtung über operative Umsetzung bis hin zur aktiven Beteiligung an Unternehmen.

Die A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH agiert nicht als klassische Beratung, sondern als unternehmerischer Partner – mit klarer Verantwortung für Ergebnisse, Umsetzung und langfristige Wertschöpfung.

Kontakt

A. HÄUSSERMANN 1924 GmbH

Clara von Flemming

Huttener STraße 43-49

36381 Schlüchtern

066616005286



http://www.haeussermann1924.ch

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