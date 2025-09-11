Aagon auf der it-sa (7. bis 9. Oktober) in Nürnberg

Hybride UEM-Strategie sorgt für optimale Cybersecurity

Soest, 11. September 2025: Als zentrale Plattform für innovative Sicherheitslösungen steht die it-sa als „Home of IT Security“ wie keine andere Veranstaltung für geballtes Fachwissen, neueste Technologien und zukunftsweisende Trends. Auf diesem größten europäischen IT-Security-Event präsentiert sich Aagon, als einer der führenden Hersteller von Client-Management-Lösungen gleich mit zwei Ständen: in Halle 7 (7-434) und mit fünf Partnern in Halle 6 (6-125).

Unter dem Motto „Ein System. Alle Endpunkte. Maximale Sicherheit. = Hybrides UEM“ demonstriert Aagon, wie modernes Endpoint Management zur tragenden Säule der IT-Security wird. Moderne IT-Infrastrukturen sind heterogen, dynamisch und zunehmend hybrid – und genau das verlangt nach einem neuen Ansatz im Unified Endpoint Management (UEM). Auf der it-sa präsentiert Aagon, wie die Kombination von Aagon ACMP und Microsoft Intune ein leistungsstarkes Duo bildet, das alle Endpunkte – egal ob on-premises oder cloud-basiert – zentral, sicher und effizient verwaltet.

Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe ergänzen sich die Stärken der beiden Systeme bestens: ACMP bringt tiefgreifende Automatisierung, Patch Management, Softwareverteilung und Compliance im LAN mit, während Intune bei der Verwaltung mobiler und cloud-basierter Geräte sowie der Integration mit Microsoft 365 und Azure überzeugt. Der hybride UEM-Ansatz schafft Transparenz, erhöht die Sicherheit, reduziert den Aufwand für die IT-Administration und leistet somit einen entscheidenden Beitrag in Richtung Zero Trust und moderner IT-Security.

Geballtes Security-Know-how: Fachvortrag des UEM-Experten Sebastian Weber

Wer wissen möchte, wie Unternehmen und IT-Verantwortliche in der Praxis Routineaufgaben und Security-Prozesse in ihrer Unternehmens-IT automatisieren können, dem bietet der Vortrag von Sebastian Weber, Chief Evangelist bei Aagon, wertvolle Erkenntnisse. In seinem Vortrag „Sicher verwalten, smart schützen: Hybrides UEM als Schlüssel zur IT-Security“ erläutert Weber, wie sich mit Hilfe einer hybriden UEM-Strategie die aktuellen Herausforderungen wie Optimierung der IT-Sicherheit und die Bedrohungen durch stets neue Cyberrisiken meistern lassen. Der Vortrag findet statt am Dienstag, den 7. Oktober um 13.30 Uhr im Forum, Stand 7-742*.

Ebenfalls interessant ist die Podiumsdiskussion des Bundesverbands IT-Mittelstand (BITMi): „IT-Sicherheit: Rückgrat für digitale Souveränität und Resilienz in Europa“ am Mittwoch, den 8. Oktober um 13 Uhr im Forum, Stand 9-944*.

Zu sehen gibt es das aktuelle ACMP 6.8 mit dem neuen Intune-Modul und erste Informationen zu ACMP 6.9 bei Aagon in Halle 7, am Stand 7-434. Der Partnerstand von Aagon ist zu finden in Halle 6, am Stand 6-125. Dort stellen die folgenden fünf Partner ihre Lösungen vor: ConIt Solutions Beratungs GmbH, Datanetix GmbH, Modern Workplace GmbH, Off Limits IT Services GmbH sowie StepIT.net GmbH. Kundinnen, Kunden und Interessierte, die Aagon und seine Partner auf der it-sa besuchen möchten, erhalten über die Webseite und den Code AagonITSA2025 eine kostenlose Eintrittskarte. Und hier geht“s zur Anmeldung.

*Änderungen vorbehalten

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 150 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.www.aagon.com

