Ab ins Beet bei der „94er“ Kita in Burgwedel

„Ab ins Beet“ heißt das Motto bei dem betriebsnahen „der 94er Kindergarten“ der Fundraisingagentur service94 GmbH in Burgwedel bei Hannover seit diesem Sommer. Die Kita auf dem Betriebsgelände der auf Promotion und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine spezialisierten Agentur service94 GmbH macht mit bei dem Projekt „Gemüsebeete für Kids“ der Edeka- Stiftung. Die Kita-Kinder haben das komplette Gärtnerequipment sowie Erde, Samen, Setzlinge von der Edeka Stiftung bekommen, um diese im Garten des Kindergartens einzupflanzen. Und dies nicht nur in diesem Jahr, – denn das Team im Auftrag der Edeka Stiftung kommt jetzt jedes Jahr zur Wiederbepflanzung vorbei.

Der Kindergarten besteht seit mehr als zwei Jahrzehnten: Als Experiment gestartet, heute eine Institution. Inzwischen steht die Kita auch betriebsfremden Kindern offen und bietet ein umfassendes Lern- und Lebensprogramm für die Kleinsten. Eine Erfolgsgeschichte, bestätigt auch dadurch, dass viele der Kita-Kinder der ersten Generationen heute erfolgreich studieren, Karriere machen oder auch innerhalb der Unternehmensgruppe service94 einen sicheren Arbeitsplatz gefunden haben. Im Jahr 2016 hat die auf Kinder- und Jugendarbeit spezialisierte Stiftung Help e.V. die Trägerschaft übernommen und das Angebot für die Kinder weiter ausgebaut.

2008 wurde das Projekt „Aus Liebe zum Nachwuchs. Gemüsebeete für Kids“ von der Edeka Stiftung ins Leben gerufen. Dabei werden Kindertagesstätten mit Hochbeeten, Erde und Saatgut ausgestattet. Ein Händler, in dem Fall das E-Center Burgwedel, wird zum Paten und bepflanzt die Beete gemeinsam mit den Kindern. Die Kids können dann schließlich in Eigenregie das Gemüse ernten, zubereiten – und natürlich essen. Die jährliche Neubepflanzung übernimmt dann wieder der Pate. Die Zahl an der Aktion teilnehmenden Kitas wächst kontinuierlich. Seit Start der Aktion wurden schon über 1.600 Hochbeete für etwa 145.000 Kinder bereit gestellt. Allein in der Region beteiligen sich bereits mehr als 60 Kitas an dem Projekt.

Der 94er-Kindergarten wurde in der Vergangenheit auch von Wirtschaftsjunioren der IHK Hannover als beispielhaft für die „Beste betriebsnahe Betreuungslösung in Hannover und der Region“ ausgezeichnet und in der damaligen Laudatio hieß es anerkennend: „Es ist aufwändiger, in Deutschland eine Kita zu gründen als ein Atomkraftwerk zu bauen“. Mitentscheidende Faktoren für die Auszeichnung des Kindergartens der service94 Unternehmensgruppe waren die flexiblen Öffnungszeiten, die kleine Gruppe mit maximal 19 Kindern ab einem Alter von 2 Jahren und das pädagogische Konzept, das die Entwicklung der sozialen Kompetenzen der Kinder fördert. Beispielsweise wird frühkindlicher Englisch-Unterricht, der mit Spaß, Gesang und Spielen das Sprachinteresse der Kinder wecken soll, geboten. Zudem wird eine musikalische Früherziehung offeriert und natürlich ein auf Kinder zugeschnittenes Sportprogramm, denn auch im Freien gibt es auf dem Gelände viel Platz zum Toben und Spielen. Ein ausgewogenes und gesundes Ernährungsprogramm rundet die Ganztagsbetreuung ab. Beruhend auf dem Gesamtkonzept der Stiftung Help, die seit 2014 Freier Träger der Kinder – und Jugendhilfe ist.

Die seit mehr als 25 Jahren im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe service94 GmbH entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Burgwedel beschäftigt Mitarbeitende im gesamten Bundesgebiet. Seit Beginn der Firmengeschichte der service94 GmbH Unternehmensgruppe steht das soziale Engagement des Unternehmens und der Angestellten mit im Vordergrund der Firmenpolitik.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

