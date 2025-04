ABB Robotics wählt Coveo for Commerce für KI-Produktsuche

„Coveo AI for Commerce“ von Coveo, Marktführer für KI-Relevanz, soll die KI-Suche im Kundenportal „Robotics One“ bei ABB Robotics erweitern.

Coveo (TSX: CVO), Marktführer für KI-Relevanz, der erstklassige KI-Suche und generative Erlebnisse liefert und damit die Geschäftsergebnisse an jedem Erlebnispunkt maximiert, gab bekannt, dass sich ABB Robotics, eines der weltweit führenden Robotikunternehmen, kürzlich für „Coveo AI for Commerce“ entschieden hat. ABB Robotics wird mithilfe von KI-Suche, Empfehlungen, Verkaufsförderung, Personalisierung und generativen Antworten die digitale Erfahrung in seinem Kundenportal „Robotics One“ transformieren.

Kunden von ABB Robotics haben nun Zugang zu zahlreichen Kontaktmöglichkeiten, um technische Informationen zu finden, Angebote anzufordern, Lösungen zu konfigurieren und Bestellungen aufzugeben.

Mit dem Kundenportal Robotics One möchte das Unternehmen eine weiter vereinheitlichte und personalisierte digitale Reise anbieten, um die Produktsuche zu vereinfachen. Die Suche umfasst Roboter, Software und Services sowie Zubehör und Lösungen inklusive der dazugehörigen Inhalte wie Datenblätter und Produktdokumentationen.

In einer zweiten Phase wird das Portal auch Systemintegratoren, Vertriebsmitarbeitern und Endkunden dabei unterstützen, Angebote schnell zu erstellen und auf technische Informationen zuzugreifen. Dadurch soll die Kundeninteraktion verbessert werden.

Diese Erweiterungen sollen auch dazu beitragen, die Zahl der Supportanfragen zu verringern, die Self-Service-Optionen zu erweitern und eine effizientere, intuitivere Plattform zu schaffen, die den ABB-Kunden einen größeren Mehrwert bietet.

„Mit der KI-Relevanz von Coveo machen wir unser digitales Handelserlebnis zukunftssicher und schaffen eine intelligentere, effizientere und hochgradig personalisierte Reise für unsere Kunden, Vertriebsteams und Partner“, sagt Marina Bill, die als globale Leiterin des Bereichs Marketing, Vertrieb und Produktlinie Digital und Software der Robotics Division bei ABB tätig ist.

„Coveo for Commerce war die richtige Wahl für ABB, da die Lösung über umfassende KI-Fähigkeiten verfügt und nachweislich in der Lage ist, große und komplexe Produktkataloge zu verwalten. Die leistungsstarken Funktionen für Suche, Empfehlung und Personalisierung ermöglichen eine nahtlose Produktsuche bei gleichzeitiger Reduzierung des manuellen Aufwands für die Pflege und Optimierung des Angebots.“

Coveo ist ein anerkannter Marktführer in der E-Commerce-Branche und wird von vielen B2B- und B2C-Unternehmen für seine KI-Lösungen geschätzt, die Funktionen wie Suche, Verkaufsförderung, Personalisierung und generative Antworten unterstützen. Im Jahr 2024 wurde Coveo von Gartner als Leader im „Gartner Magic Quadrant for Search and Product Discovery“ anerkannt.

Coveo unterstützt Kunden dabei, ihre bestehenden Handelsplattformen um fortschrittliche Funktionen zu erweitern, insbesondere bei der Verarbeitung großer Indizes. Coveo AI for Commerce erweitert die Möglichkeiten der SAP Commerce Cloud und ergänzt das Angebot von ABB Robotics One um eine Schicht für Intelligenz und Relevanz. Folgende Funktionen und Ziele sind geplant:

-Das Einkaufserlebnis mithilfe von KI-gestützter Suche, Empfehlungen und dynamischer Facettensuche optimieren und personalisieren; skalierbar auf Millionen von Artikelnummern und Tausende von Attributen.

-Um auch eine komplexe Preisgestaltung zu unterstützen, arbeitet die Lösung mit einer proprietären Indizierungstechnologie. Diese stellt sicher, dass Kunden in Echtzeit die richtigen Produkte zum richtigen Preis sehen.

-Zeigt Käufern relevante Produkte und Inhalte, vom Whitepaper bis zu technischen Spezifikationen. Gleichzeitig werden Kunden über GenAI-basierte Antworten informiert bzw. angeleitet.

-Reduzierter IT-Aufwand, da die manuelle Konfiguration und das Feintuning der Plattform entfallen. Händler erhalten KI-gestützte Einblicke für strategische Entscheidungen.

-Maximierter ROI: Coveo liefert nachweislich außergewöhnliche Ergebnisse. Beispiele sind eine Steigerung des durchschnittlichen Auftragswerts von Suchanfragen innerhalb von 30 Tagen um 7 %, eine Steigerung des Suchaufkommens um 15 % oder eine Umsatzsteigerung von 21 % im Vergleich zum Vorjahr. Coveo hat sich der kontinuierlichen Verbesserung und der Förderung des profitablen Wachstums seiner Kunden verschrieben.

„Coveo wird von anerkannten Analysten als führend im Bereich der KI-basierten Suche und Personalisierung angesehen. Wir freuen uns, ABB Robotics bei der Transformation seiner digitalen Kundenerlebnisse zu unterstützen“, sagt Peter Curran, General Manager Commerce bei Coveo. „Wir haben nachgewiesen, dass wir einen messbaren ROI durch die Steigerung des Umsatzes pro Besucher erzielen können. Wir freuen uns darauf, ABB Robotics eine einfach nutzbare und skalierbare Produktsuche zu ermöglichen und gleichzeitig die operative Komplexität zu reduzieren. Gemeinsam werden wir ein intelligenteres, effizienteres und hochgradig personalisiertes E-Commerce-Erlebnis schaffen.“

Gartner Magic Quadrant for Search and Product Discovery, Mike Lowndes, Aditya Vasudevan, Sandy Shen, Noam Dorros, 13. Mai 2024.

Über Coveo

Coveo bringt herausragende KI-Relevanz an jeden Kundenkontaktpunkt und jeden Agenten. Damit verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden und Mitarbeitern interagieren, um die Geschäftsresultate zu maximieren. Beim Thema Relevanz geht es darum, von einer Persona zu einer Person zu gelangen. Gemeint ist, in welchem Ausmaß die unternehmensweiten Inhalte sowie Produkte, Empfehlungen und Ratschläge, die einer Person online präsentiert werden, mit ihrem Kontext, ihren Bedürfnissen und Vorlieben, ihrem Verhalten und ihren Absichten übereinstimmen. Dies setzt den Goldstandard für wettbewerbsfähige Erlebnisse.

Die Erfahrung jedes Menschen ist einzigartig, und nur KI kann die Komplexität personalisierter Erlebnisse für große, heterogene Zielgruppen und große Mengen vielfältiger Inhalte und Produkte lösen. Unsere Coveo AI-Relevance Platform™ ermöglicht es Unternehmen, Hyper-Personalisierung an jedem Point of Experience zu liefern, alle Daten sicher zu vereinheitlichen, mit höchster kontextueller und präskriptiver Genauigkeit zu arbeiten, und gleichzeitig die Geschäftsergebnisse zu optimieren. Coveo bringt KI-Relevanz in die digitalen Erlebnisse der weltweit führenden und innovativsten Marken, die Millionen von Menschen in Milliarden von Interaktionen bedienen. Was wir glauben, ist mutig: Digital ist eine Selbstverständlichkeit, Relevanz noch nicht. Aber dies ist der einzige Weg, um im digitalen Zeitalter zu gewinnen.

