FINOM Kampagne gegen Bürokratie

„Faxvertising“-Marketing-Kampagne wendet sich gegen zu viel Bürokratie in deutschen Unternehmen

FINOM, die europäische digitale Banklösung für SME, nutzt in einer außergewöhnlichen Marketingkampagne Faxgeräte, um Deutschlands anhaltende Abhängigkeit von veralteten Verwaltungsprozessen zu entlarven.

Die „Faxvertising“-Kampagne richtet sich an schätzungsweise 77 Prozent der Unternehmer in ganz Deutschland, die laut BitKom noch immer Faxgeräte nutzen. Per Fax erhalten diese satirische Kündigungsschreiben.

„Deutsche Unternehmen verschwenden jährlich Hunderte von Stunden mit Papierkram, der automatisiert werden könnte“, so Roman Bukh, Brand Director bei FINOM. „Indem wir Faxgeräte ihre Kündigung übermitteln lassen, führen wir diese Absurdität auf eine Weise vor, die unser Publikum zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken bringt.“

Die Kampagne umfasst zwei Ebenen:

1)Landesweit werden aus der Perspektive müder Faxgeräte humorvolle Faxnachrichten an kleine Unternehmen verschickt. Sie bitten darum, aus einem Leben voller Bürokratie in den Ruhestand entlassen zu werden. Die Nachrichten erhalten QR-Codes, die zur kostenlosen Testversion von FINOMs digitaler Banking-Plattform führt.

2)Im Rahmen eines Street Marketing Events werden Faxgeräte an prominenten Orten Berlins installiert, um gegen das hohe Maß an Bürokratie zu protestieren. Dutzende von Faxgeräten auf gebrandeten Sockeln drucken ihre persönlichen Bitten um Pensionierung aus – und forderten den Wechsel zu intelligenteren Lösungen wie FINOM.

Die Kampagne scheint bei der Zielgruppe einen Nerv getroffen zu haben, was sich nicht zuletzt durch ein signifikantes Engagement ausdrückt, wie das Social-Media-Monitoring zeigt.

Mit der Faxvertising-Kampagne untermauert FINOM seinen Fokus, die Finanzprozesse für europäische Unternehmer zu vereinfachen. FINOM bietet umfassende digitale Finanzmanagement-Dienstleistungen an, darunter Geschäftskonten mit lokalen IBANs, virtuelle und physische VISA-Karten, internationale Zahlungen, E-Invoicing und Spesen-Management-Tools sowie KI-gestützte Buchhaltung und Geschäftskredite speziell für SME. FINOM unterstützt Unternehmen dabei, ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren und durch intelligente digitale Finanzmanagement-Tools wettbewerbsfähiger zu werden.

Über FINOM

FINOM ist eine digitale Finanzdienstleistungsplattform, die auf die besonderen Bedürfnisse von Unternehmern und KMU in ganz Europa zugeschnitten ist, und ein offizieller Visa-Kartenpartner. Mit den Finanztools von FINOM können Unternehmerinnen und Unternehmer schnell ein Konto eröffnen und so einen optimierten Ansatz für Online-Finanzmanagement, Zahlungen, Rechnungsstellung und Ausgabenverwaltung nutzen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit von KMU mit innovativen Finanzlösungen zu fördern. Zudem verfügt FINOM über eine Lizenz als E-Geld-Institut (EMI), die in ganz Europa gültig ist. FINOM hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und unterhält Niederlassungen in ganz Europa.

Weitere Informationen über FINOM finden Sie unter FINOM.de

