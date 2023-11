Abenteuer Alltag in der Erlenmatt

Lernen Sie Lily kennen, eine temperamentvolle und fantasievolle Grafik-designerin mit einem Hang zum Abenteuer.

Jeden Morgen betritt Lily das Büro, wobei ihre farbenfrohe Kleidung und ihre ansteckende Energie den Raum erhellen. Schon am Empfang hat sie ein freundliches Wort mit Sebastian gewechselt und ihm wie immer einen „Schönen guten Morgen“ gewünscht. Mit ihrem treuen Zeichnungstablet und einem Schatz von Ideen ausgerüstet, macht sie sich über die Treppen auf den Weg zu ihren kreativen Eskapaden.

Lilys Arbeitsplatz im zweiten Stock ist nicht einfach nur ein Schreibtisch, er ist ihr magisches Reich. Mit einem Schwung ihres Stiftes haucht sie ihren Entwürfen Leben ein und verwandelt Pixel in atemberaubende Kunst. Ihr Schreibtisch ist eine Leinwand, auf der die Fantasie keine Grenzen kennt, auf der gewöhnliche Bilder in aussergewöhnliche Meisterwerke verwandelt werden.

Aber Lily bewegt sich über die Grenzen ihres Arbeitsbereichs hinaus! Sie sucht ständig jenseits ihrer Schreibtisches nach Inspiration und begibt sich in ihren Pausen in die umliegende Nachbarschaft. Das Angebot an Ge-schäften und Boutiquen lockt sie wie die Kapitel eines Abenteuerromans, die darauf warten, erkundet zu werden. Vom farbenfrohen „Atelier Ba-jass“ mit seinem Fasnachtsbedarf bis hin zu „elchRecords“ mit seinen Bo-xen voller Vinylplatten, Lily ist eine neugierige Entdeckerin, die durch diese Schatzkammern navigiert und an den unerwartetsten Orten Inspiration findet.

Der Höhepunkt von Lilys Alltag bleibt jedoch ihr geheimer Zufluchtsort – der Dachgarten im 7. Stock, eine grüne Oase inmitten des Gross-stadtdschungels. Sie hatte einst für den Hausmeister ein Logo entworfen und im Gegenzug den Schlüssel erhalten. Nun öffnet sie regelmässig die Tore zu ihrem verborgenen Refugium, wo sie inmitten blühender Blumen und flüsternder Bäume zur Ruhe kommt und ihren kreativen Geist wieder aufladen kann.

Bei ihren Abenteuern im Fossil-Turm geht es nicht nur um das Entwerfen von Grafiken, sondern auch darum, Freude, Innovation und Spannung in den Alltag zu bringen. Machen Sie es wie Lily und entdecken Sie diesen le-bendigen Geschäftsstandort für Ihr Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.erfolg.casa Wir sind gerne für Sie da.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

