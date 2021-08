ABR – Volle Kraft voraus in eine gute Zukunft als B2B Partner

ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH erweitert das deutschlandweite Dienstleistungs-Spektrum der ABR Gruppe

Die Basis für die angedachte Erweiterung des Dienstleistungsportfolios sind die vielfältigen Erfahrungen, die in der ABR Gruppe aus Geislingen-Türkheim in der Vergangenheit in der Industrie gesammelt wurden. Wobei die ABR Gruppe in der Branche eine Sonderstellung einnimmt. Sie betreuen nun Elektronik, Software, Mechanik bis Retrofit für Werkzeugmaschinen aus einer Hand. Die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH verstärkt die ABR Gruppe mit ihren Dienstleistungen und wächst bereits stetig. Erst jüngst konnten sie neben SIEMENS und HEIDENHAIN neue Vertragspartner, u.a. auch namhafte Hersteller wie Fagor Automation, dazu gewinnen und können damit ihre diversifizierte Kundenbasis weiter ausbauen.

Um das angebotene Portfolio auszuweiten und weiteres Wachstum zu gewährleisten, wurde Anfang 2021 die ABR Mess- & Steuerungstechnik GmbH. als Teil der ABR Gruppe, gegründet. Steffen Kunze, branchenerfahrener Geschäftsführer und Vertriebsleiter mit hervorragender Vernetzung und Problemlösungsansätzen, beschreibt das Angebot folgendermaßen: “Wir sind deutschlandweiter Partner für Mess-, Regelungs-, Antriebs- und Steuerungstechnik und technischen CNC Dienstleistungen, Prüfstandbau und Automatisierung.” Ob in Geislingen oder vor Ort bei den Kunden ist dabei ganz gleich, es wird allzeit das Beste für die Kundschaft herausgeholt. Zufriedene Kunden und der Aufbau einer langfristigen Zusammenarbeit sind das Ziel. Die gezeigte Flexibilität, Erfahrung, Kompetenz und das Fachwissen sind das Fundament hierfür.

Sie haben Produkte ihrer Hauptpartner SIEMENS und HEIDENHAIN im Programm, oder auch der Hohner Elektrotechnik GmbH sowie der Fagor Automation und der M. + M. Mai GmbH. Allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet. Mit ACU RITE und RSF Elektronik haben sie Zugang auf den US-Markt, der, wie der Markt in Europa auch, einem konstanten Wachstum unterliegt.

Gemeinsam mit der APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen wurde nun eine neue Corporate Identity und Marketingstrategien entwickelt, um die aufstrebenden Tendenzen und die im Markt einmalige Positionierung noch weiter zu verstärken.

Die Einbindung in die ABR Gruppe und das Nutzen gemeinsamer Infrastrukturen und des hohen technischen Mitarbeiter Know-hows sind eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung. Frei nach dem Motto: “Geht nicht – gibt”s nicht.” arbeiten die Mitarbeiter in den Abteilungen von Frank Arnold, Programmierung und Steuerungstechnik, Dieter Brien, Antriebs- und Regelungstechnik oder Marcus Reichert, CAD Konstruktion. Die Abteilungsleiter machen mit ihren Mitarbeitern sozusagen alles möglich.

Sie sichern mit ihrer Nothilfe bei Produktionsstillstand die laufende Fertigung ihrer Kunden und kümmern sich unter anderem auch um die konsequente und vorsorgliche Modernisierung vorhandener Maschinenparks mit Retrofit. Unter Retrofit versteht man die Modernisierung oder den Ausbau beziehungsweise Upgrade bestehender Anlagen und Betriebsmittel. Der bestehende Maschinenpark wird aktualisiert und die Produktivität sowie die Energieeffizienz dieser Anlage enorm gesteigert.

Der Austausch alter Komponenten bringt die Maschine auf den neuesten Stand der Technik und ist schonender für die Umwelt und allemal kostengünstiger, als der Ersatz, die Neuanschaffung der Maschine oder ganzen Anlage. Beispielsweise entfallen die Nebenkosten einer neuen Fundamenterstellung. Es lohnt sich auf jeden Fall für jeden Anlagenbetreiber.

Die Gründung und Einbindung der ABR Messtechnik GmbH in die ABR Gruppe, ist eine strategisch richtige Maßnahme und eine logische Konsequenz aus dem bisherigen Wachstum und den in Zukunft weiterwachsenden Kundenbedürfnissen.

Mit der Ergänzung und Erweiterung durch erfahrene und geschulte Mitarbeiter, die lösungsorientiert und nah am Kunden arbeiten, macht es die ABR Mess- und Steuerungstechnik GmbH zum zuverlässigen und idealen B2B- Partner. Das Alles kann es geben, gemeinsam mit dem professionellen und fairen Umgang mit ihren Kunden. Ein Ruf, der ihnen vorauseilt.

Und es sind bereits weitere Neuigkeiten bei Services und Partnerportfolio am Gären. Wir werden es gespannt beobachten – und darüber berichten.

Weitere Informationen: www.ABRMesstechnik.com

Unsere Kunden schätzen unsere langjährige Erfahrung in Verkauf und Service von HEIDENHAIN Produkten, Komponenten, Motoren, Antrieben, Steuerungen. Ob Neugeräte, Ersatzgeräte, Reparaturen, Programmierung, Beratung oder Service vor Ort – als Mess- und Steuertechnik- Experten sind wir für Sie da.

