Ijsselmeer / Niederlande Nautischer Reiseführer

Ratgeber für Bootsurlauber in den Niederlanden

Es ist eines der beliebtesten Wassersportreviere Europas: das Ijsselmeer. Besonders für Yachturlauber bietet der niederländische Binnensee mit seinen idyllischen Ortschaften und komfortablen Häfen vielfältige Törn- und Freizeitmöglichkeiten. Entstanden ist das Ijsselmeer im Jahre 1932 durch den Bau des Abschlussdeichs, der die ehemalige Zuiderzee von der Nordsee trennte. Die insgesamt 1.100 qkm große Wasserfläche des heutigen Binnenmeeres ist durch einen weiteren Deich in Ijssel- und Markermeer geteilt und durch Schleusen verbunden.

Der in 6. Auflage erschienene Ratgeber “Nautische Reisetipps Ijsselmeer (mit Markermeer)” richtet sich speziell an Freizeitskipper, die auf eigenem Kiel unterwegs sind. Revierneulinge erhalten wertvolle Tipps für ihre Törnplanung. Und auch für erfahrene Skipper stellt er ein nützliches Nachschlagewerk dar. Mit detaillierter Beschreibung der Ausstattung der einzelnen Häfen und Marinas, aber auch praktischen Informationen zu Schleusen und nautischen Besonderheiten sowie zu den Themen “Wetterbericht” und “Seekarten”.

Ein weiterer Schwerpunkt des Reiseführers sind die einzelnen Städte und Orte rund um das Binnenmeer, die in alphabetischer Reihenfolge und mit Beschreibung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorgestellt werden.

Ein zusätzliches Kapitel ist “Amsterdam” gewidmet, das zwar nicht direkt am Ijsselmeer liegt, von hier aus jedoch bequem auf einem Tagestörn erreicht werden kann.

Ertay Hayit, “Nautische Reisetipps Ijsselmeer (mit Markermeer). Die schönsten Häfen für Segler und Motorbootfahrer”, Hayit Wassersport, 190 Seiten, ISBN 978-3-87322-192-5, 19,95 EUR, Köln

Der Reiseführer kann im Buchhandel, direkt beim Verlag oder auch als E-Book bezogen werden.

Über Hayit Medien

Sachbücher und nützliche Ratgeber sind das Programm von Hayit Medien in Köln. Seit Verlagsgründung im Jahre 1978 steht der Verlag für die Kompetenz, Marktnischen zu erkennen und verkaufsfähige Bücher für klar umrissene Zielgruppen zu produzieren.

Internationale Erfahrung: Bücher von Hayit Medien wurden ins Englische (ca. 20 Titel), ins Französische (ca. 20 Titel) und ins Niederländische (ca. 70 Titel) übersetzt und weltweit vertrieben. Gegenwärtig positioniert sich der Verlag mit ausgewählten Sachbüchern und Ratgebern neu am Markt.

Das aktuelle Verlagsprogramm umfasst eine Serie zum Thema Auswandern, zum Wassersport sowie praktische Ratgeberliteratur.

Unabhängig und marktfähig: Der Verlag hat es seit 1978 geschafft, unabhängig zu bleiben, so manche Klippe zu umfahren und allen Mühen des digitalen Wandels standzuhalten.

