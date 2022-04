Achim Schweizer ist zertifizierter Unternehmensbewerter

MOOG-Partner ist einer von nur 6.500 Experten weltweit

Darmstadt, 29. April 2022 – Achim Schweizer, Partner bei der MOOG Partnerschaftsgesellschaft in Darmstadt, ist jetzt international anerkannter, zertifizierter Unternehmensbewerter. Mit dem Examen zum Certified Valuation Analyst (CVA) der European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA) gehört der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt zu derzeit weltweit nur rund 6.500 Bewertungsspezialisten mit dieser Zusatzqualifikation.

Bewertungen dieser Art spielen vor allem eine zentrale Rolle bei Unternehmenstransaktionen, Bilanzierung von Beteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen, Konzernrestrukturierungen und wertorientierter Unternehmenssteuerung. Die EACVA ist der einzige Berufsverband für professionelle Unternehmensbewerter in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz). Sie prüft und zertifiziert Bewertungsprofessionals und unterstützt darüber hinaus ihre Arbeit durch Standards, Informationen und Datenbanken sowie ein Netzwerk zum Austausch etwa bei Kaufpreisallokationen oder Werthaltigkeitstests von Anlagevermögen (Impairment Tests).

“Wir gratulieren unserem Kollegen Achim Schweizer zum bestandenen Examen”, sagt Michael Haase, Wirtschaftsprüfer und Partner bei MOOG. “Der CVA-Titel bestätigt nun zusätzlich formal seine Kompetenz und unterstreicht die Qualität des Leistungsangebotes Unternehmensbewertung der MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.”

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 40 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im Jahr 2019 zählt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft nach einem Ranking von Focus-Money zu den führenden Steuerkanzleien Deutschlands. Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021 wird sie als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2020/2021 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

Firmenkontakt

MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB

Luise Gerischer

Holzhofallee 15A

64285 Darmstadt

06151 / 99 36-0

luise.gerischer@moogpartner.de

http://www.moogpartner.de

Pressekontakt

rfw. kommunikation Ina Biehl-v.Richthofen

Ina Biehl-v. Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-11

Weigandt@rfw-kom.de

http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.