Adlon startet Security Talk: Neues Online-Format für mehr IT-Sicherheit

Ravensburg, Juni 2025 – Mit dem neuen Online-Format „Security Talk“ erweitert das IT-Beratungsunternehmen Adlon seine erfolgreiche Tech-Talk-Reihe um ein zentrales Thema: IT-Security. Zielgruppe sind IT-Verantwortliche und Geschäftsführer, die sich praxisnah über aktuelle Bedrohungsszenarien und effektive Schutzmaßnahmen informieren möchten.

Die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe – von Ransomware bis hin zu komplexen Betrugsmaschen wie Techscam – macht deutlich: Aufklärung ist entscheidend. „Unternehmen sprechen selten offen über Sicherheitsvorfälle. Dabei könnten wir viel aus den Angriffsmethoden lernen“, erklärt Tizian Kohler, Head of Security bei Adlon. Der Security Talk setzt genau hier an und vermittelt fundiertes Wissen zu Technologien, Prozessen und menschlichen Faktoren der IT-Sicherheit.

Adlon versteht sich seit seiner Gründung 1988 als verantwortungsvoller Berater und Gestalter in der digitalen Transformation. Mit dem Security Talk übernimmt das Unternehmen aktiv Verantwortung für mehr Aufklärung und Resilienz in der Wirtschaft.

Die Teilnahme ist kostenlos und findet online statt. Folgende Termine werden angeboten:

26. Juni 2025, 16:30 Uhr

Oktober 2025, 16:30 Uhr

Dezember 2025, 16:30 Uhr

Die Anmeldung ist online möglich unter: adlon.de/events/

Weitere Informationen:

SOC neu gedacht: https://adlon.de/managed-soc/

Cyber-Versicherungsfähig werden und bleiben: https://adlon.de/cyber-insurance-readiness/

Security als Services zukaufen statt Personal aufbauen: https://adlon.de/services/managed-security/

