Adrian Wettig geprüft: Hält sein Ecom Unity Mentoring was er verspricht?

Adrian Wettig ist längst kein unbekannter Name mehr im Bereich E-Commerce und Online-Shop-Aufbau. Mit seinem Mentoring-Programm „Ecom Unity“ hat er zahlreiche Unternehmer begleitet, die heute mit ihren eigenen Online-Shops hohe Umsätze erzielen. Doch wie gut funktioniert das Mentoring wirklich? Wir haben uns selbst ins Programm eingeschrieben, um zu prüfen, ob das Mentoring hält, was es verspricht.

Der Einstieg: Persönlicher Kontakt und individuelle Beratung

Bereits zu Beginn wird deutlich, dass das Mentoring bei Adrian Wettig einen deutlich persönlicheren und intensiveren Ansatz verfolgt als viele andere Coaching-Programme im Bereich E-Commerce. Während viele Anbieter lediglich auf digitale Inhalte und Selbstlernkurse setzen, wird bei Ecom Unity von Anfang an viel Wert auf persönlichen Kontakt und individuelle Beratung gelegt. Anstatt nur ein Formular auszufüllen, hatten wir direkt ein erstes Kennenlerngespräch mit dem Team von Adrian, um mehr über das Mentoring und die zugrunde liegenden Methoden zu erfahren. Eine erste positive Überraschung war das kostenlose, persönliche Beratungsgespräch mit Jessi, einer Mitarbeiterin aus Adrians Team.

Während dieses Gesprächs wurde schnell klar, dass es Adrian und seinem Team nicht nur darum geht, das Geschäftsmodell zu erklären oder Kunden ins Programm zu holen. Vielmehr legen sie großen Wert darauf, zu überprüfen, ob potenzielle Teilnehmer wirklich geeignet sind, in den Bereich E-Commerce und Dropshipping einzusteigen. Dabei werden nicht nur allgemeine Interessen besprochen, sondern auch individuelle Erwartungen, persönliche Stärken und finanzielle Möglichkeiten genau unter die Lupe genommen. Das sorgt für eine realistische Einschätzung, ob das Programm die richtige Wahl ist. Wer unrealistische Erwartungen hat oder mit der falschen Einstellung in den E-Commerce starten möchte, wird nicht einfach durchgewinkt, sondern erhält eine ehrliche Einschätzung. Das zeigt, dass es Adrian Wettig nicht darum geht, möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen, sondern wirklich nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Die Inhalte des Mentorings: Strukturierte Ressourcen und Unterstützung

Nach dem Gespräch bekamen wir Zugang zum Mitgliederbereich der Ecom Unity. Dort erwartet die Teilnehmer eine beeindruckende Sammlung an strukturierten Lernmaterialien, die weit über einfache Video-Tutorials hinausgehen. Mit über 200 Videos, Checklisten, PDFs und praktischen Tools deckt das Programm sämtliche Aspekte des E-Commerce ab. Von den Grundlagen des Online-Shop-Aufbaus mit Shopify über Produktrecherche, Marketingstrategien und Skalierung bis hin zu rechtlichen Grundlagen und Finanzen wird jeder wichtige Bereich abgedeckt.

Ein besonderes Highlight ist das exklusiv optimierte Shopify-Theme, das Adrian seinen Teilnehmern zur Verfügung stellt. Damit können Shops schnell und effizient aufgebaut werden, ohne sich mit Design oder technischen Details aufhalten zu müssen. Zudem gibt es eine ausführliche ChatGPT-Anleitung, die hilft, automatisierte Prozesse für den eigenen Shop zu entwickeln und Content effizient zu erstellen. Besonders nützlich sind auch die vorgefertigten Werbevorlagen, die sich direkt für Facebook- und TikTok-Anzeigen nutzen lassen. Anstatt sich mühsam eigene Werbeanzeigen zu erarbeiten, können Teilnehmer auf erprobte Strategien zurückgreifen, die bereits nachweislich funktioniert haben.

Doch der wahre Mehrwert des Programms liegt in der engen persönlichen Betreuung. Neben den Videokursen gibt es eine private Experten-Gruppe, in der jeder Teilnehmer direkten Zugang zu erfahrenen Mentoren hat.

Die Experten-Gruppe: Kontinuierliche Unterstützung und echte Erfolge

Das Highlight des Mentorings ist die Experten-Gruppe. In dieser Gruppe befinden sich nur der Teilnehmer und die Mentoren, wodurch eine besonders individuelle Betreuung gewährleistet wird. Besonders hilfreich sind die regelmäßigen Live-Trainings jede Woche, die neue Erkenntnisse und Strategien vermitteln.

Was wir besonders schätzen, ist die direkte und schnelle Kommunikation. In unserer Gruppe wurden unsere Fragen zu jeder Tageszeit geduldig beantwortet – und das nicht nur von den Mentoren, sondern auch von anderen erfahrenen Teilnehmern.

Adrian Wettig und Ecom Unity bieten mehr als nur Theorie

Am Ende unseres Tests können wir mit Sicherheit sagen, dass Adrian Wettig und sein Mentoring-Programm nicht nur leere Versprechungen machen. Das Programm bietet alles, was man für einen erfolgreichen Einstieg in den E-Commerce braucht: fundiertes Wissen, praktische Werkzeuge und eine unterstützende Gemeinschaft. Was Ecom Unity besonders auszeichnet, ist die realistische Herangehensweise. Es wird nichts beschönigt oder mit übertriebenen Erfolgsversprechen geworben. Stattdessen wird klargemacht, dass Erfolg nur durch konsequente Umsetzung, Ausdauer und strategische Optimierung möglich ist.

Teilnehmer, die wirklich bereit sind, sich auf den Prozess einzulassen, bekommen mit Ecom Unity eine einzigartige Kombination aus Wissen, Support und erprobten Strategien, die ihnen einen echten Vorteil verschaffen. Wer jedoch auf der Suche nach einem „schnellen Reichtum ohne Arbeit“-System ist, wird enttäuscht sein. Das Programm richtet sich an ehrgeizige und motivierte Personen, die bereit sind, in ihren eigenen Erfolg zu investieren und die notwendige Arbeit zu leisten.

Über Adrian Wettig

Adrian Wettig ist ein erfolgreicher Online-Unternehmer und Mentor, der sich auf den Aufbau profitabler Online-Shops spezialisiert hat. Mit seiner Ecom Unity und seiner Marke Sevora hat er nicht nur zahlreiche Teilnehmer zu erfolgreichen Unternehmern gemacht, sondern auch selbst ein Geschäftsmodell etabliert, das hohe Umsätze generiert. Er ist Gastdozent an der Hochschule Fresenius und bietet auch auf Instagram (@roaringadrianwe) wertvolle Tipps und Unterstützung für angehende Unternehmer.

Firmenkontakt

Adrian Wettig Ecom Consulting

Adrian Wettig

Ingelheimer Straße 14

55271 Stadecken Elsheim

Telefon +4961304091856

www.adrianwettig.de

Instagram @roaringadrianwe

E Mail adrian.w@adrianwettig.de

