BestOfWheels auf der Tuning World Bodensee 2025

Exklusive Alufelgen-Auswahl und Limited Edition Merchandise

Die BestOfWheels GmbH, bekannt als Spezialist und kompetenter Ansprechpartner rund um hochwertige Alufelgen, kündigt ihre Teilnahme an der diesjährigen Tuning World Bodensee an. Vom 1. bis zum 4. Mai 2025 präsentiert sich das Unternehmen mit einem attraktiven Messestand in Halle B1, Stand 201.

Besucher der Messe können sich auf eine eindrucksvolle Auswahl von über 140 Alufelgen-Modellen renommierter Hersteller freuen. Vertreten sind namhafte Marken wie Borbet, Oxigin/Carmani, Diewe Wheels, Brock/RC-Design, Ronal, La Chanti Performance, Japan Racing, Concaver, TEC Speedwheels, RH, Orca Performance Wheels, DOTZ AEZ, Motec, MAK und ARCEO Wheels. Damit bietet BestOfWheels eine der umfangreichsten Ausstellungen hochwertiger Alufelgen, die sowohl Tuning-Fans als auch anspruchsvolle Fahrzeugbesitzer begeistern wird.

Kevin Strzodka, Geschäftsführer der BestOfWheels GmbH, betont: „Wir freuen uns sehr darauf, zahlreiche Besucher auf unserem Stand begrüßen zu dürfen. Die Tuning World Bodensee bietet eine perfekte Plattform, um unsere vielfältigen Produkte live zu präsentieren und den persönlichen Austausch mit Kunden und Fachpublikum zu intensivieren.“

Als besonderes Highlight bietet BestOfWheels auf der Messe Rabatte von bis zu 15 Prozent auf Felgen und Kompletträder an. Zusätzlich werden unter allen auf der Messe getätigten Bestellungen drei exklusive „BOW Limited Hoodies“ verlost. Schnell sein lohnt sich – diese einzigartigen Sammlerstücke sind limitiert und erfahrungsgemäß sehr begehrt.

Interessierte Kunden, Branchenkenner und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, den Messestand von BestOfWheels in Halle B1, Stand 201, zu besuchen. Weitere Informationen zum umfassenden Angebot des Unternehmens finden Interessierte jederzeit online unter https://www.bestofwheels.de.

Best of Wheels ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das sich auf den Verkauf hochwertiger Felgen und Reifen spezialisiert hat. Wir legen großen Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit – vom ersten Beratungsgespräch bis zur finalen Montage. Dank unseres breit gefächerten Sortiments und langjähriger Expertise bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Autofahrerinnen und Autofahrer aller Altersgruppen und aus jeder Branche.

Ob sportliches Design, klassischer Look oder funktionale Robustheit: Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Mit Best of Wheels profitieren Sie von persönlicher Beratung, fairen Preisen und schnellen Lieferzeiten. Erleben Sie, wie wir unsere Leidenschaft für stilvolle Räder in exzellente Produkte verwandeln – damit jedes Fahrzeug auf der Straße glänzt!

Kontakt

Automotive E-Commerce GmbH

Kevin Strzodka

Braunsberger Feld 13c

51429 Bergisch Gladbach

+49 (0)22077037963



https://www.bestofwheels.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.