Agentische Engine für mehr Sicherheitseffizienz und schnellere Risikominimierung: Tenable kündigt Hexa AI an

Die agentische KI-Engine von Tenable One orchestriert einsatzfertige und benutzerdefinierte Agents, um Sicherheits-Workflows zu automatisieren, und macht aus Exposure Intelligence umsetzbare Maßnahmen

SAN FRANCISCO, USA – RSA Conference, Stand 6155 (25. März 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, kündigt Tenable Hexa AI an, die agentische KI-Engine der Tenable One Exposure Management-Plattform, die Sicherheits-Workflows automatisiert und Exposure-Informationen in koordinierte Maßnahmen zur Reduzierung von Cyberrisiken verwandelt.

KI-gestützte Cyberangriffe, die rasante Entdeckung von Schwachstellen und die explosionsartige Zunahme KI-basierter Tools erweitern die Angriffsfläche schneller, als Sicherheitsteams reagieren können. Parallel dazu bestehen Sicherheitsoperationen zunehmend aus einem Zusammenspiel von Menschen, Automatisierung und KI-Agenten, die über fragmentierte Tools und Workflows hinweg arbeiten. Je mehr Akteure Teil des Sicherheitsökosystems werden, desto schwieriger wird die Abstimmung – und Teams bleiben in einem reaktiven Modus gefangen, anstatt Cyberrisiken gezielt zu senken.

Tenable Hexa AI ist die Orchestrierungs-Engine innerhalb der Tenable One-Plattform, die Exposure Intelligence in koordinierte Maßnahmen umsetzt. Auf Basis der Exposure Data Fabric von Tenable – dem umfassendsten Repository der Branche für kontextualisierte Exposure-Daten und Intelligence – versteht Tenable Hexa AI, wie Schwachstellen, Identitäten, Assets, Konfigurationen und KI-Systeme über die moderne Angriffsfläche hinweg zusammenspielen. Dank dieses fundierten Kontexts erkennt Tenable Hexa AI, worauf es wirklich ankommt, überprüft den tatsächlichen Zustand der Umgebung und orchestriert gezielte Maßnahmen zur Reduzierung von Exposure. Das Ergebnis ist eine Sicherheitsorganisation, die den reaktiven Modus hinter sich lässt und Risiken kontinuierlich in Maschinengeschwindigkeit reduziert.

„Noch nie war es so wichtig, dass ein agentisches System Probleme präventiv behebt, bevor sie ausgenutzt werden. Da sich KI-basierte Angriffe beschleunigen, ist das Zeitfenster zwischen Entdeckung und Ausnutzung praktisch verschwunden“, sagt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Tenable Hexa AI verbindet eine agentische Orchestrierungs-Engine mit der leistungsstarken kontextbezogenen Exposure Data Fabric von Tenable One. Es automatisiert komplexe Aufgaben und orchestriert Fehlerkorrekturen im gesamten Unternehmen, um Schwachstellen zu beseitigen, bevor sie ausgenutzt werden.“

„Tenable Hexa AI hat grundlegend verändert, wie wir unsere Sicherheitsressourcen bereitstellen: Es steigert und skaliert die Effizienz über Workflows hinweg“, erklärt Tarek Houni, Head of Exposure Management bei einem internationalen Produktionsunternehmen mit Sitz in Frankreich. „Allein bei einem Prozess wie dem Asset-Tagging zwei Tage pro Monat zu sparen, ist ein enormer Gewinn für unser Team. Das sind zwei Tage, die unser Team nicht mehr für lästige Wartungsarbeiten aufwenden muss und sich stattdessen ganz auf die Untersuchung von Risiken, die Schließung kritischer Lücken und die aktive Reduzierung unseres organisatorischen Risikos konzentrieren kann.“

Agentische KI für Sicherheit

Da die Einführung von KI und hypervernetzte Systeme die Angriffsfläche schnell vergrößern, benötigen Unternehmen einen neuen Ansatz für das Management von Cyberrisiken. Das Exposure Management liefert diesen Ansatz. Die Tenable One-Plattform ermöglicht es Sicherheitsteams, Gefährdungen in IT-, KI-, Cloud-, Identitäts- und cyber-physischen Umgebungen zu identifizieren, zu priorisieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Zu den wichtigsten Funktionen von Tenable Hexa AI als Teil dieser Plattform gehören:

> Die agentische Orchestration Engine nutzt das kontextbezogene Protokoll von Tenable Exposure Data Fabric, um als Kontrollzentrum komplexe, mehrstufige Workflows im gesamten Sicherheitsökosystem in Maschinengeschwindigkeit zu koordinieren und auszuführen.

> Die Workflow-Automatisierung über die Angriffsfläche hinweg ermöglicht koordinierte Workflows über IT-, Cloud-, Identitäts-, OT- und KI-Umgebungen hinweg und versetzt Teams in die Lage, das Exposure Management zu operationalisieren und schneller von der Erkennung zur Behebung zu gelangen.

> Benutzerdefinierte Agents, die auf die einzigartige Umgebung des Unternehmens zugeschnitten sind, um Workflows auszuführen, die die Effizienz steigern und gleichzeitig die festgelegten Leitplanken einhalten und Human-in-the-Loop (HITL)-Praktiken unterstützen.

> Einsatzfertige Agents führen wiederholbare Workflows aus, z. B. kontextbezogenes Asset Management, dynamische Visualisierungsberichte und betriebliche Integritätsprüfungen, um den Verwaltungsaufwand zu verringern, die Effizienz zu steigern und die Ergebnisse des Exposure Managements zu verbessern.

Tenable Hexa AI ist ab sofort im Rahmen eines speziellen Kunden- und Partnerprogramms verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit wird im Laufe dieses Jahres erwartet. Um eine Demo von Tenable Hexa AI auf der RSA Conference 2026 zu sehen, besuchen Sie bitte den Tenable-Stand Nummer 6155 in der North Expo Hall.

Weitere Informationen zu Tenable Hexa AI finden Sie unter: https://de.tenable.com/blog/hexa-ai-agentic-ai-for-exposure-management

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Maximilian Wenzel

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-16



https://www.h-zwo-b.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.